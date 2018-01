E aí, beleza?

A Eudora, empresa de cosméticos nacional do Grupo Boticário, acaba de lançar o seu novo eau de parfum masculino, Impression.

O perfume faz uma alusão ao tempo e teve inspiração na trajetória de homens talentosos, como a do fundador do Grupo Boticário, Miguel Krigsner, que ajudou no processo de produção e criação da fragrância. É o primeiro eau de parfum da marca e um dos únicos produzidos no Brasil até hoje.

A fragrância é marcante e abre com notas de âmbar, combinando notas amadeiradas e fundo quente das notas balsâmicas; um toque de couro imprime ainda mais masculinidade para a criação, com nuances de pimenta branca e cardamomo.

Já a embalagem de 100 ml foi desenvolvida com elementos alusivos ao tempo. O formato foi inspirado em uma ampulheta e pequenas marcas no fundo do frasco representam as marcações dos segundos em um relógio. A tampa traz uma digital, reforçando a personalidade do homem, bem como uma aliança metálica que mostra a importância das relações que construímos ao longo da vida.

O ator Rodrigo Lombardi foi escolhido para estrelar a campanha da nova fragrância, que já está sendo veiculada nacionalmente.

O perfume custa R$ 149,00 e pode ser encontrado por meio de representantes Eudora, e-commerce, lojas próprias, quiosques ou no site www.eudora.com.br.