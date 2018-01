E aí, beleza?

Cuidar da aparência exige duas coisas básicas: tempo e paciência. A rotina de grooming dos homens é muito básica e pede produtos práticos e eficazes.

Conheça cosméticos em formato de conta-gotas que vão tornar a sua rotina de grooming mais prática e prazerosa:

Hydrating B5, Skinceuticals, R$199,00 (15 ml)

Sérum hidratante enriquecido com vitamina B5, que ajuda a nutrir a pele em profundidade, devolvendo os nutrientes necessários para torná-la macia e com aparência jovem.

Parsley Seed Anti-Oxidant Eye Serum, Aesop, preço sob consulta

Sérum potente formulado com vitamina C e antioxidantes que hidrata, nutre e protege a pele delicada ao redor dos olhos.

Oléo de barbear Cade, L’Occitane, R$135,00 (30 ml)

Contendo um purificante e revigorante complexo de óleo essencial de cade orgânico e óleos vegetais orgânicos amaciantes e protetores, o óleo de barbear prepara a pele para o barbear, amaciando os pêlos, até mesmo os mais grossos e cria uma barreira protetora entre a lâmina e a pele, para permitir que ela deslize com suavidade.

Prep + Prime Essential Oils, MAC, R$131,00 (8 ml)

Enriquecido com propriedades naturais derivadas de plantas, o produto nutre, suaviza a acalma a pele. Deixa a pele com sensação de energizada, hidratada e com um brilho saudável. É naturalmente derivado de essência de toranja e camomila. Aplique na pele após a limpeza, antes de seus outros produtos.

Oléo para a barba, Johnnie Black, R$78,90 (30 ml)

Este óleo minimiza a coceira do crescimento da barba, além de hidratá-la para os fios não despontarem. Possui ainda um aroma suave, sofisticado, que ajuda a amenizar os odores provocados por comida e cigarro.

Sérum facial anti-imperfeições Tea Tree, The Body Shop, R$129,00 (50 ml)

Sérum facial enriquecido com óleo de tea tree que purifica a pele e combate as imperfeições, melhorando sua textura, tonalidade e reduzindo a oleosidade. Com formulação leve e de rápida absorção, seu uso continuo revela uma pele mais saudável, uniforme e visivelmente mais suave.