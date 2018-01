E aí, beleza?

Todos os dias, nossa pele é exposta a diferentes fatores como exposição solar, poeira, poluição, transpiração e oleosidade. Mas a falta de tempo – e dedicação – para manter uma rotina de cuidados muitas vezes torna-se um empecilho.

Com toda a correria do dia a dia, buscamos cada vez mais otimizar o tempo para cuidar da saúde da pele, do rosto e do corpo, de forma que os resultados possam ser mais efetivos. Apostar em produtos que oferecem agilidade e que proporcionam mais de um benefício torna-se a melhor maneira de alcançar os resultados de forma prática e rápida. Além do mais, é possível economizar no tempo dedicado aos cuidados pessoais e também no dinheiro gasto na compra dos cosméticos.

Conheça cinco produtos que custam menos de R$100 e podem auxiliar nas combinações de tratamentos diários e contribuir para uma pele com uma aparência saudável:

DermatoCLEAN Solução Micelar 3 em 1, Eucerin, R$58,00

O produto 3 em 1 limpa, tonifica e hidrata a pele. Por meio do Complexo APG, um efetivo agente de limpeza extra suave, promove uma limpeza profunda da pele, além de contar com os ativos gluco-glicerol e ácido hialurônico, que são ativos naturais de hidratação, e com micelas, um conjunto de moléculas que remove até as menores partículas de impurezas da pele, reunindo assim diferentes benefícios em um só produto. Disponível em farmácias e drogarias.

Instant Anti-aging, Beyoung, R$99,99 (caixa com 21 sachês)

Sérum antirrugas que promete reduzir instantaneamente os sinais de envelhecimento, sejam as rugas, linhas de expressão ou bolsas sob os olhos. Graças ao progeline, um peptídeo biomimético, com apenas 5 minutos após a aplicação os sinais desaparecem. Além do efeito imediato, outra grande vantagem é a praticidade na aplicação: leves batidas com a ponta dos dedos na área desejada e a visível diminuição de sinais. Os sachês são compactos e podem ser levados em qualquer carteira. Disponível em www.beyoung.com.br.

Sabonete 3 em 1, Nivea Men, R$1,99

Com uma combinação de aloe vera e vitamina E, o produto foi desenvolvido especialmente para a pele do homem e proporciona sensação de hidratação, pele bem cuidada e um barbear rente e confortável. É indicado para todos os tipos de pele.

Gel Multi-ação 4 em 1, Hinode Men, R$97,00

O fluído multi-ação promete 4 benefícios: ação anti-idade, efeito antipoluição, controle da oleosidade e FPS30. Indicado para todos os tipos de pele e de uso diário, o produto pode ser um grande aliado no dia a dia.

Shampoo Urban Men 3×1, Farmaervas, R$19,90

A linha Urban Men foi inspirada nas cervejas IPAs (India Pale Ale), famosas por conter muito lúpulo, pelo aroma marcante e refrescante. Tem uma pegada orgânica, por não conter corantes nem ingredientes de origem animal. O shampoo 3×1 é indicado para os cuidados da barba, cabelo e bigode; contém ação tonificante e hidratante, que normaliza a produção de oleosidade da pele e do cabelo. A linha conta ainda com balm pós-barba, pomada modeladora para cabelo e óleo para barba. Ambos os produtos possuem fragrância com notas amadeiradas, toques de sândalo, limão siciliano e noz moscada. Disponível em www.grupohinode.com.br.