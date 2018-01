E aí, beleza?

Um 2018 incrível e perfumado é o que eu desejo a vocês! E se depender dos lançamentos da perfumaria, o ano começa aquecido nesse sentido.

Veja abaixo algumas novidades que valem a pena experimentar já neste verão.

Jimmy Choo Man Ice, Jimmy Choo, R$ 489,00 (100 ml)

O frescor, a autenticidade e a luminosidade serviram de inspiração para Jimmy Choo Ice, uma fragrância super refrescante para os dias quentes de verão. Assim como as demais fragrâncias para homens da marca, a nova criação também remete à coleção de sapatos e acessórios Jimmy Choo Man, lançada em 2011. É destinada a um homem despojado, divertido e audacioso, que busca um perfume fresco e enérgico para o dia a dia. A fragrância tem notas de abertura cítricas, como a tangerina, a bergamota e a cidra; as notas de coração são amadeiradas, como vetiver, patchouli e cedro, reforçadas por notas frutais de maçã; nas notas de fundo, pontuadas por uma assinatura hipnótica do almíscar, musgo e ambroxan, revela uma elegância extremamente sofisticada e natural.

Pure XS, Paco Rabanne, R$ 429,00 (100 ml)

O perfume que está fazendo a cabeça dos europeus chega recentemente ao Brasil com o desafio de transmitir a sensação de “pele tremendo de desejo e queimando com prazer” numa expressão olfativa. Esse hedonismo latente foi transformado numa fragrância bastante intensa e que guiou as perfumistas Anne Flipo, criadora de Lady Million, e Caroline Dumur, para conseguir uma composição com dois acordes que contrastam e harmonizam entre si: um corpo a corpo capturado entre dois excessos opostos. A fragrância também precisava invocar todos os sentidos: aroma, é claro, mas também gosto e toque, como uma armadilha sensorial. No perfume, um misto de notas frescas, adocicadas e amadeiradas como uma essência vibrante, magnética e sexy para o homem maduro e puramente sedutor.

212 VIP Black, Carolina Herrera, R$ 349,00 (50 ml)

Um perfume jovem e inovador, intenso e marcante, para “homens confiantes e que sabem seduzir e se divertir na noite”. Assim é esse lançamento de Carolina Herrera. O topo com notas de absinto e especiarias revela as intenções deste perfume intenso e extrovertido. Aos poucos um corpo aromático de lavanda se revela e o fundo doce de casca de baunilha negra e almíscar finaliza esta fragrância urbana e sexy que se torna memorável e viciante para quem experimenta.

Inebriante, Hinode, R$ 199,00 (100 ml)

Um boa surpresa é esse eau de parfum da Hinode (a primeira da marca), que surpreende pelo aroma sofisticado e elegante. A fragrância tem acordes marinhos, notas amadeiradas de âmbar e uma boa fixação.

Colonia Pura, Acqua di Parma, R$ 560,00 (100 ml)

Tal como Colonia de Acqua di Parma, a nova Colonia Pura transmite a alegria, a tradição e o calor do estilo de vida italiano. É um aroma exclusivo, criado para homens de uma sofisticação e elegância contemporâneas.

A fragrância é extremamente fresca e energizante: tenta capturar toda a energia do sol de Parma e é de fato uma explosão de citrinos e outros ingredientes nobres, pelos quais se pode sentir a Itália na pele através dos aromas presentes em sua composição.