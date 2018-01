E aí, beleza?

Que a barba (ainda) está na moda e continua cool, você já sabe. Quais os cuidados essenciais para manter uma barba de causar inveja você também já conheceu, neste post. Então, hoje eu vou lhe contar 5 segredos sobre a barba que ainda nunca ninguém lhe contou.

Anote estas dicas simples, mas que farão toda a diferença na manutenção e no cuidado de seu visual lumberjack.

1 – O secador de cabelo pode ser um grande aliado, no momento de cuidar de sua barba. Após o banho, use a toalha para retirar o excesso de água retida nos fios. A umidade restante, além de ser incômoda, pode ser muito convidativa para a proliferação de fungos e bactérias, que adoram os meios quentes e úmidos. Portanto, ao usar o secador, o calor contribui não só para retirar a água restante, mas também para deixar sua barba mais certinha, sem fios arrepiados – no lugar! Use-o numa temperatura mais amena e cuidado para não queimar a pele.

2 – Tenha sempre em mãos óleo para a barba. Sim, isto mesmo: óleo! É um produto must have para quem quer ter uma barba de causar inveja: bem nutrida, condicionada e vistosa. O óleo contém vitamina, hidrata e deixa a barba mais uniforme, além de hidratar a pele da região. E, sim, faz toda a diferença nos cuidados dos fios, para não dizer que é indispensável!

3 – Cada formato de rosto pede um estilo de barba específico. Não pense você que qualquer corte de barba fica bem para qualquer tipo de rosto. Não é bem assim. Pode parecer frescura, mas a verdade é que certos tipos de barba ficam bem para determinados rostos. Você pode não notar, porém, é como se houvesse um match entre barba e rosto. E a melhor pessoa para lhe dizer o que combina com o seu rosto é o barbeiro! Tente ir, ao menos uma vez no mês, a uma barbearia, para que esse profissional o aconselhe e acerte os contornos e o desenho da sua barba. Assim, você conseguirá manter, em casa, o formato ideal para seu rosto.

4 – Use esfoliante para barba. Ao menos uma vez por semana, tente usar esse produto para a região da barba. Isso evitará pelos encravados – a famosa foliculite –, além de eliminar as células mortas dessa área do rosto. O produto também vai ajudar a estimular o nascimento de novos fios de barba, sempre fazendo uma renovação celular, deixando a pele mais sadia.

5 – Homens com barba são mais saudáveis. Um estudo, feito pela Universidade Southern Queensland, na Austrália, sugere que homens com barba são mais saudáveis. Os cientistas australianos comprovaram que homens de barba têm aproximadamente 35% menos exposição aos raios UVA. É praticamente um protetor solar com FPS 20, capaz de barrar a radiação ultravioleta, reter poeira e umidade. A barba também ajuda retardando o processo de envelhecimento e reduzindo o risco de desenvolver câncer de pele. Sem falar que ela nos deixa mais atraentes, misteriosos, além de transmitir status, respeito e poder. Vai encarar?!

