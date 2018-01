E aí, beleza?

A nova estação pede novos produtos para o rosto e corpo. Dê um up na sua rotina de grooming com os lançamentos abaixo:

1 – Clinique for Men Maximum Hydrator Activated Water-Gel Concentrate, R$189,00

Um turbo de hidratação para potenciar o reservatório líquido da pele com um aumento imediato de umidade de 179% que é retido durante 24 horas em 65%. A fórmula leve se transforma de gel para um líquido, liberando uma explosão de resfriamento de hidratação sem óleo que é instantaneamente absorvida pela pele, sem deixar resíduos nem gordura. Fica sim, uma sensação de hidratação e frescor intensa.

2 – Gel Esfoliante Facial Cedrat, L’Occitane, R$96,00 (150ml)

Esse gel de limpeza profunda com múltiplas ações promete limpar intensamente a pele com partículas esfoliantes naturais; remove as impurezas e as células mortas e deixa a pele limpa e macia, purificada. É indicado para pele mista a oleosa.

3 – Tom Ford for Men, Tom Ford, R$ 649,00 (100ml)

A marca que que acaba de chegar ao Brasil apresenta uma fragrância que é uma interpretação intensa e masculina de sensualidade. Tom Ford Extreme exalta o estilo impecável e a confiança destemida. Um aroma amadeirado clássico da sua coleção de fragrâncias, mas agora com uma fusão intrigante de toques de figo preto e especiarias, unidos com madeiras suaves e essências ricas que são selecionadas uma a uma e cultivadas por séculos em arsenais de perfumistas.

4 – Beard Palm Antipoluição, B2King, R$ 49,00 (60ml)

Um bálsamo que protege a barba contra a poluição prevenindo a deposição de micropartículas e odores do ambiente. É recomendado para barbas mais curtas e em fase de crescimento. Possui em sua composição os extratos vegetais de café verde, ginkgo biloba, calêndula e tília que promovem propriedades refrescantes, suavizantes, tonificantes, cicatrizantes, hidratantes, antissépticas, contra coceiras e ressecamento. Com o óleo de sementes de pracaxi, uma árvore da Amazônia, fornece um toque suave pelo alto poder condicionante deixando a barba macia, sedosa e com brilho controlado. Sua fórmula de alta absorção também pode ser utilizada como pós-barba.

5 – pH5 Skin-Protection Loção, Eucerin, R$ 71,00 (125ml)

A loção hidratante ajuda a fortalecer as defesas naturais da pele, promovendo uma hidratação de longa duração (24h). Sua fórmula contém Citrato pH5 que equilibra o manto ácido protetor da pele, proporcionando um pH saudável, além de Dexpantenol e Vitamina E. O pH5 Loção é recomendado para peles sensíveis e comercializado nas embalagens de 125 ml (R$71,00) e na versão de 400 ml (R$114,00).