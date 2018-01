Ele quis a vida prometida naquela propaganda de margarina. Sonhou com ela. Uma família feliz, bonita, mesa posta, luz entrando pela janela da sala, refletindo o branco em seus panos sempre limpos. E um pão que caísse sempre com a tal margarina virada pra cima.

Lúcio lidava com a frustração de não ter tido essa vida. De certo, tinha um filho que amava; uma mulher por quem ainda tinha algum carinho e uma família esquisita no pé.

Ganhava bem. E ter dinheiro é importante em qualquer contexto – mesmo quando o assunto são os afetos e aflições.

Aí, um dia, um homem com os dentes extremamente brancos diz que tudo o que ele, Lúcio, conhece não corresponde a realidade. Ao menos não corresponde a realidade certa. Agora, por motivos que fogem à sua compreensão, ele estaria vivendo na narrativa errada. Na narrativa que vai terminar (ou recomeçar) em um cometa colidindo contra o planeta, com milhões de mortos, com uma nova ordem assumindo essa bagunça, com o Candidato virando uma espécie de líder religioso… E ele, Lúcio, podendo seguir sua vida mais ou menos da mesma forma. Melhor até ­- já que, a partir de agora, sabe como as coisas funcionam, conhece alguns mistérios e tem acesso aos manda-chuvas. Bom, pelo menos a um deles, o Isaías, o Candidato.

A outra narrativa é o desconhecido. E o Candidato garante que ela é bem pior. Pior, principalmente, para Ricardinho e Fabiana. Não é possível deixá-los para trás, não é?

Ou é.

O que o Candidato não sabia (e que talvez Pazuzu não tenha se dado conta) é que não se toma decisões pensando nos outros. Lúcio vai pensar nele. Pensar na dor que pode carregar ou não. Será egoísta. Seu egoismo pode condenar ou salvar milhões. Seu egoísmo também vai decidir o que será de Ricardinho e Fabiana.

Frederica gritou e os dois homens voltaram para a mesa.

A criança sorridente senta no colo do pai, beija-o. Fabiana, linda, diz que tem uma surpresa. Alencar fala como o Lúcio foi a melhor coisa que aconteceu na vida daquela família; Junior, tão compenetrado em comer sua salada não se parece em nada com o Nerd maluco de antes; e Joana não insinua mais nada, comporta-se quase que com indiferença.

Tudo é tão perfeito, tão do jeito que deveria ser, que Lúcio sente um desassossego.

E se todos estiverem mortos? E se isso for um teatro? E se essa narrativa não existir de verdade? E se ali for o purgatório? Se fosse a terra invertida? Se fosse um capítulo abandonado de um livro do Murakami? Se fosse Lost? Black Mirror? Tinha todas essas referências na cabeça quando olhou para o Candidato e avisou que tinha uma decisão.

E tudo começou a passar em câmera lenta.

– Está certo disso?

– Absolutamente.

A família, congelada, como se estivessem brincando de ‘estátua’ não reparou quando Pazuzu entrou na cozinha. Não mais como ave/anjo/ demônio, mas como um homem gigante, um gigante com asas (talvez ainda pudesse ser descrito como uma ave/anjo/demônio).

Silenciosamente Pazuzu se colocou atrás de Alencar, repousou suas mãos no ombro dele e com um movimento rápido e seco torceu-lhe o pescoço. O mesmo fez com Junior, com um pouco mais de violência. Na hora de torcer o pescoço de Joana, fez como que num orgasmo profundo.

A cabeça dos três sobre os pratos de comida. Mortos. Sem sangue. Molho de lasanha na cara. Escorrendo.

Pazuzu caminhou, como se contasse os passos, em direção à Fabiana e Ricardinho.

– Espera – disse Lúcio.

Continua.