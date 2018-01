Eu sempre busco ver os dois lados de cada situação

Ou ter uma visão de como seria, se a escolha fosse outra

Na verdade, eu crio um universo paralelo completo da situação

Eu sei é um pouco louco mas, me faz passar horas imaginando, só imaginando e sorrindo

No universo paralelo que criei, você confia plenamente em mim e eu em você

Então não há lugar para o medo, insegurança, tristeza ou chateações

Somos felizes!

Namoramos de mãos dadas, sorrimos e andamos lado a lado

Somos muito diferentes e o nosso amor igual

Nos entendemos

Eu cuido de você e você cuida de mim

Há muito amor

Há muito desejo

Há muita fé em nós como casal, como amigos, cúmplices, confidentes e amantes

Superamos todas as dificuldades e conflitos com o tempo

Somos sinceros e diretos um com o outro e isto nos fortalece

Seu olhar me transmite todos os seus pensamentos e desejos

E você fica completamente acessível e transparente pra mim, assim como eu pra você.

E há uma felicidade imensa, um sorriso sem fim, uma aura fluida e iluminada

Em qualquer lugar que nossos olhos se encontrem

O mundo é melhor quando estamos juntos

Somos melhores com o mundo, quando estamos juntos

Todos os dias se tornam sexta-feira de verão (em qualquer época do ano)

Todos os dias há sorrisos e “borboletas no estômago”, há arrepios e olhares, há respeito e muita intimidade

Não é preciso hora ou lugar, apenas estarmos juntos nos faz felizes

Seja em Paris ou numa rede no meio do nada

Você me olha e se vê dentro do meu olhar

Eu te olho e me vejo dentro do seu olhar

E então abro os meus olhos… e o mundo continua igual, você não está aqui

Meu universo paralelo me faz sonhar, mas é hora de acordar