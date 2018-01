É final de ano e tudo que Elle pensa é aproveitar, tudo! Tudo mesmo!

Muitas festas, happy hours, bebedeiras, dia e noite uma correria sem fim.

Ella se ocupa em comprar todos os presentes de Natal. Olha milhares de vezes a lista, confere o que já comprou e faz um mapeamento das coisas que ainda faltam. Esta exausta, mas ainda tem o happy hour com as amigas.

Elle acabou de sair do trabalho, então pensa: “Outra noite, outro happy hour” e sorri. Corre pra chegar ao bar combinado, mas se atrasa por causa do trânsito.

No bar, Ella aproveita pra por o papo em dia, ri descontraída e brinda o bom ano que se finda. Suas amigas bebem a vontade, Ella só toma suco pra se refrescar.

Na mesa ao lado, Elle chega todo agitado, esta muito atrasado e esbarra na cadeira della. Ella olha pra Elle e sorri. Elle sem graça pede desculpas, enquanto seus amigos gritam o mais alto que podem e o fazem ficar ainda mais desconfortável.

Ella volta a olhar para a mesa com suas amigas e ri, mas tentam convencê-la de continuar olhando para a mesa ao lado. E murmuram: Elle é gatinho! Vai, vai!

Mesmo com tanta insistência, Ella dá de ombros e continua a conversa.

A noite está muito agradável. Todos se divertem muito, gargalham, vibram e conversam com muita alegria! O bar está cheio e todos só pensam em comemorar.

No instante que Ella pensa em se levantar para ir embora, Elle levanta junto e se esbarram novamente. Os amigos delle causam novo alvoroço, gritam, assobiam, batem na mesa e aplaudem. Ella fica completamente ruborizada, cumprimenta as amigas que ficam e sai o mais rápido que pode do bar.

Elle a segue até a porta e pede desculpas. Com delicadeza, pergunta seu nome e inicia uma conversa amigável. Na tentativa de saber mais sobre Ella, descobre que é comprometida e que namora há algum tempo. Despedem-se e Ella atravessa a rua sorrindo, mas Elle não vê.

Voltando para a mesa, Elle fica pensando: “que garota interessante”. E se perde completamente, pois havia se levantado pra pegar uma outra bebida e volta de mãos vazias. Seus amigos como sempre, o recebem com gritarias. Mas Elle nem ouve, esta perdido em pensamentos.

Poucos minutos depois, Ella volta, havia esquecido o ticket do estacionamento na mesa. Elle a vê e sorri, Ella sorri de volta mas se vira rapidamente e vai embora. Elle não perde a oportunidade e a segue de novo, desta vez até o estacionamento e a cumprimenta.

Conversam por uns 5 minutos, riem muito, mas Ella precisa ir, pois seu namorado a espera. Então num gesto repentino Elle pega um cartão de seu bolso e a oferece, é o seu telefone e outros contatos. Ella hesita em pegá-lo, mas Elle, insiste, diz que podem ser apenas bons amigos e que só terão contato, se Ella quiser. Ella pega o cartão, despede-se delle com um sorriso de canto de boca e entra no carro. Elle a aguarda sair do estacionamento, balança a cabeça e volta para o bar.

No caminho, Ella pensa em muitas coisas… Seu namoro esta desmoronando e apesar das fortes tentativas de ambos, não vê uma solução para a felicidade entre os dois. Seu Natal, até o momento parecia um “dejavú” de outros, sempre a mesma coisa. Mas Ella olha para o cartão e sorri. Pode ser que Elle seja apenas um novo amigo, mas hoje algo mudou. Ella sorriu, como se uma luz brilhasse dentro de si e não sentiu medo, vergonha ou que era errado. Sentiu apenas que o Natal realmente e de uma vez por todas chegou!

Novas crônicas toda quarta-feira.