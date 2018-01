A vida é muito simples

Nós seres humanos que a complicamos

O Amor é simples

Nós seres humanos que o complicamos

O amor é involuntário, espontâneo, lindo e delicioso de se viver

As vezes dói (por não ter a pessoa ao seu lado)

Mas se correspondido, o amor transforma, transborda, motiva, ilumina ahhhh é muita felicidade!!

Amei apenas uma vez

E foi tão intenso, verdadeiro e forte que até hoje, muito de mim, veio dele

Percebo em mim trejeitos, falas, caretas etc

Até a mania de apagar a luz do teclado no notebook, toda vez que ligo

E pensamentos, como se estivesse ao meu lado, sempre me dando sua opinião sobre tudo

Como apagar isto?

Se nem a distância e o tempo não apagou?

Como esquecer?

Se por anos pensei que havia superado e na verdade, sempre esteve dentro de mim

É como se este amor, fosse um “pedaço de papel dobrado”, mas tão dobrado que ficou bem pequeno

E como um papel bem dobrado e pequeno, ficou escondido dentro do meu coração

Como se fosse o único jeito de “calar a voz” deste amor

E um dia, você mesmo o despertou e eu o encontrei

E quando eu comecei a abrir este pedaço de papel, ele se tornou maior que eu

Era um amor imenso, absoluto e estava intacto, exatamente como eu o guardei…

Eu queria ter vivido este amor

Até ele acabar dentro de mim, até um de nós morrermos bem velhinhos

Ou até não reconhecer mais ele aqui dentro do coração

Até o fim, o fim mesmo

…………………………………

“Loving can heal

Loving can mend your soul

And it’s the only thing that I know

I swear it will get easier

Remember that with every piece of you

And it’s the only thing we take with us when we die”

Photograph – ED SHEERAN