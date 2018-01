Todo fim de ano é a mesma coisa.

Surgem pessoas de todos os cantos do mundo, sensibilizadas, com palavras de afeto e desejos de um bom ano.

O amor e a alegria andam de mãos dadas e compartilham com todos, os votos de um novo tempo.

Em uma longínqua aldeia, um ancião, revela o segredo das estrelas para o novo guerreiro. Conta-lhe histórias, defende suas crenças e ilumina o céu, com sua tocha levada ao alto. É ano novo!

Na bolsa de valores, um grande executivo, termina de revisar os últimos papeis e pensa em suas merecidas férias, descanso e diversão.

Uma dona de casa, prepara a ceia para uma numerosa família e tem ajuda dos 5 filhos homens. Todos empenhados em servir e dar o melhor de si, tanto na refeição quanto na decoração.

No teatro, uma bailarina, ensaia os últimos passos para uma apresentação, que acontecerá naquela mesma semana e será um novo ano. Um ano aguardado, pois suas conquistas só começaram e ainda há muito o que ensaiar.

Naquela casa, distante da cidade, há uma criança que brinca sozinha em seu quarto. Quando inesperadamente seus pais entram, com enorme sorriso e anunciam, que haverá um novo bebê. A criança se emociona e os três se abraçam. Agora falta pouco para meia noite.

Há uma grande movimentação no salão de festas, que tem vista para toda a cidade. Ella esta com seu noivo e esta muito ansiosa. Tenta iniciar uma conversa com Elle, mas é a todo momento interrompida por pessoas, querendo os cumprimentar.

Enfim, Ella o chama para o terraço, que ainda esta um pouco vazio, já que a queima de fogos, será em uma hora.

Ella tenta ser o mais sutil possível, mas ansiosa e cheia de receio, inicia a conversa de forma direta. O casamento será em poucos meses, Ella tem medo, que tudo que possa mudar, assim que se casar. E Ella preza por sua liberdade. Acredita que o amor e a liberdade andam juntos, lado a lado. E que a aliança de um relacionamento, em si é a confiança. E tem um enorme receio, que Elle se torne um controlador, quando estiverem morando na mesma casa.

Conta que tem inúmeras manias; que gosta de acordar tarde aos sábados, mas que acorda cedo quando viaja (para poder aproveitar mais). Que é uma pessoa mais diurna, mas adora sair pra jantar com as amigas e ficar até alta madrugada conversando. Que adora planejar os finais de semana, mas ama fazer algo inesperado em qualquer dia ou hora. Que adora cuidar dElle, dar carinho, preparar refeições ou simplesmente estar ao seu lado, quando não esta se sentindo bem.

Elle ouve tudo com atenção, seu semblante demonstra preocupação, mas não a interrompe.

Ella continua a falar e falar, gesticula, mas não aumenta o tom da voz.

Quando Ella termina, Elle finalmente sorri, a abraça forte e diz: “Não se preocupe”. E explica a Ella, que também tem seus receios, mas que juntos e conversando abertamente, irão sempre se entender.

Elle acredita que, perder a individualidade dentro de um relacionamento, o faz chegar rapidamente ao fim. Que as mudanças serão pequenas e que a comunicação entre eles, talvez tenha que ser maior. Pois dizer o que sente e o que pensa (sem detalhes), é importante para crescerem como um casal. Não dá pra adivinhar insatisfações, medos ou coisas que façam bem e podem ser repetidas mais vezes, se não houver diálogo.

E por fim, que é importante não mentir, nem esconder, fingindo que esta tudo bem, se não estiver tudo bem.

Neste momento, o terraço já esta cheio e inicia a queima de fogos, já é meia noite!

Um olha para o outro e sem dizer uma palavra se quer, se abraçam forte. E neste abraço encontram todas as respostas. Ao mesmo tempo que, seus corações estão tranquilos e suas mentes em paz. A vida se renova.

FELIZ ANO NOVO, FELIZ 2015!