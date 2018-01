Há meses eu pensava em você

Mas achei que era uma fase e ia passar logo

Não passou

Cheguei a sonhar com você dois dias seguidos

E então você voltou

Voltou mais lindo do que eu me lembrava

Mais carinhoso, mais aberto, mais sensivel

Você até chorou no primeiro encontro, se lembra?

E eu voltei pra casa tentando não me apegar

A nenhum momento do nosso encontro

Só sentindo o cheiro da sua pele na minha

Sorrindo, não conseguia parar de sorrir

E tentando fortemente não me envolver

E quando eu cheguei em casa, sua mensagem também chegou

Era uma música antiga, linda demais

Juro que tentei não sonhar, respirei fundo pra não pirar

Mas a partir dali o tempo parou

Voltamos há 9 anos atrás e tudo era ainda melhor

Seu beijo, seu toque, seu gosto, seu sorriso

Tudo era perfeito, como se lesse meu pensamento

Como se Deus o tivesse feito só pra mim

Os dias foram se passando

Passaram-se meses

Eu sonhei, planejei, projetei toda felicidade em nós

Não tenho posses, então te ofereci meu amor e meu lar

Para que você não tivesse mais que me dizer “tchau”

Queria nunca mais ter que te dizer “tchau”

E sei que tudo iria prosperar

Sei que teríamos a maioria das coisas materiais que desejássemos

Sei que iria viajar o mundo com você

Sei que tudo daria certo, tão certo

Porque a única coisa que eu queria era a sua felicidade

————————

“Yes, there’s love if you want it

Don’t sound like no sonnet

My lord”

Sonnet – The Verve