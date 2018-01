Na coluna Ideias no Ar, da Rádio Estadão de hoje, confirmamos o que você já desconfiava: chefe estúpido é sinônimo de chefe inseguro.

Alguns superiores são agradáveis no trato, transmitem confiança e mantêm um bom relacionamento com os funcionários, enquanto outros são estúpidos, perseguem e diminuem os subalternos. Qual a diferença?

Embora você já achasse que seu chefe “general” no fundo era um incompetente, estudos comprovam que a sensação de insegurança é um dos fatores que levam as pessoas em posição de poder a se tornarem agressivas. A insegurança as faz sentir ameaçadas, e elas reagem à esse sentimento tomando a frente na agressão.

Pessoas seguras de si, quando colocadas na posição de liderança, tendem a ser mais tolerantes. E mais: se o sujeito inicialmente é inseguro mas recebe feedback positivo quanto à sua chefia, tende a melhora sua segurança e reduzir a agressividade.

Então, vale a dica: se seu chefe é estúpido, pode ser apenas inseguro de sua competência. Talvez elogiá-lo traga algum alívio para você.



Fast NJ, & Chen S (2009). When the boss feels inadequate: power, incompetence, and aggression. Psychological science, 20 (11), 1406-13 PMID: 19818043