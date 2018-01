[tweetmeme]

As tempestades que vêm caindo sobre o sudeste são fonte de grande estresse, não apenas pelos transtornos que causam, mas também pelo alto grau de imprevisibilidade que ainda cerca a meteorologia e, ainda mais, por nossa impotência diante das chuvas.

Sabe-se que uma das maiores causas de estresse e a sensação de falta de controle sobre as situações,fato conhecido há mais de 30 anos, desde que Langer e Rodin conduziram um experimento num asilo, com dois grupos de velhinhos: ambos receberam uma planta de presente, mas para um foi pedido que cuidasse das plantas, alem de oferecido para que escolhessem uma noite da semana para assistir a filmes, enquanto para outro foi dito que a enfermagem cuidaria de suas plantas, sendo arbitrariamente escolhida a noite deentretenimento. O final da historia foi que os velhinhos com mais autonomia ficaram mais alegres, mais saudáveis e, alem de tudo, morreram menos do que seus colegas.

Alem de estresse, no entanto, experiência recente mostra que a sensação de falta de controle também dá margem ao surgimento de superstições e pensamento mágico.

Os cientistas Whitson and Galinsky colocaram voluntários diante de um padrão de letras aleatoriamente gerado por computador, pedindo a eles que descobrissem qual era a regra implícita. Na verdade não havia regra nenhuma, mas para metade dos indivíduos o computador dizia se eles estavam acertando ou errando, o que lhes dava a sensação de não estar no controle. A outra parte não recebia feedback algum, o que lhes permitia achar que estavam apenas identificando o a regra, tendo assim maior sensação de controle. Na sequência, todos foram apresentados a imagens pontilhadas, algumas com desenhos formados pelos pontos, outras sem nenhuma imagem subjacente. Quase todos identificaram a imagem quando havia uma, mas as pessoas do grupo com menos controle tendiam a ver mais desenhos onde não havia nenhum. Para os pesquisadores, a falta de autonomia gera uma ansiedade que leva as pessoas a procurarem algum padrão, mesmo que ilusório, reduzindo a aleatoriedade em seu contexto.

Imprevisibilidade e ausência de controle levando a estresse e superstição. Deve ser por isso que, desesperadas, algumas autoridades publicas firmem convênios com médiuns para tentar o controle das tempestades.



Langer EJ, & Rodin J (1976). The effects of choice and enhanced personal responsibility for the aged: a field experiment in an institutional setting. Journal of personality and social psychology, 34 (2), 191-8 PMID: 1011073

Whitson, J., & Galinsky, A. (2008). Lacking Control Increases Illusory Pattern Perception Science, 322 (5898), 115-117 DOI: 10.1126/science.1159845