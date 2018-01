Nunca conheci quem tivesse levado porrada.

Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.

E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil,

(…)

Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas,

Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo.

Toda a gente que eu conheço e que fala comigo

Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho,

Nunca foi senão príncipe – todos eles príncipes – na vida…

Quem me dera ouvir de alguém a voz humana

Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia;

Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia!

(…)

Arre, estou farto de semideuses!

Onde é que há gente no mundo?

Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?

(…)

Para os que não reconheceram, tratam-se de trechos do “Poema em linha reta”, de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa.

Andei conversando sobre isso com pessoas muito perspicazes, e de fato parece que com o advento das redes sociais essa busca por aparentar uma felicidade total, embora antiga, tem sido potencializada.

Alguns estudos muito interessantes apontam para a origem do fenômeno em nossa tendência a querer sempre “o melhor possível” em vez do “bom o suficiente”. Estimulados (e também cobrados) que somos para não nos contentarmos senão com o melhor dos melhores e não aceitar nada abaixo da excelência absoluta, acabamos por sofrer pelos menos duas consequências perversas: em primeiro lugar, estamos constantemente frustrados, já que nem sempre (ou raramente, para ser honesto), conseguimos chegar a tais píncaros em qualquer coisa que seja; e em segundo, como não existem parâmetros objetivos para “o melhor possível” em quase nada, tendemos a nos comparar com os outros para ver se estamos melhor ou pior do que eles. E nessa insana competição para estar melhor podemos distorcer a realidade, incapazes de enxergar e lidar com nossas inevitáveis mazelas.

É por isso que o facebook fala muito sobre as baladas maravilhosas e nada sobre os sábados solitários, mostrando sempre fotos felizes e nunca as agruras da vida. Isso já gerou até um novo termo, “FOMO” (fear of missing out), para traduzir a ansiedade que essa vitrine maquiada gera nos que embarcam na roda vida de comparações sem fim.

Mas existe uma solução: os mesmos estudos mostram que as pessoas que têm mais tendência para buscar “o melhor possível” são mais insatisfeitas e mais competitivas do que as que se contentam com o “bom o suficiente”. Não se trata de ter expectativas medíocres, mas de estabelecer padrões para si – altos ou não – que não dependam dos outros.

Quando descobrimos o que nos satisfaz ficamos felizes em alcançá-lo. E basta.

Schwartz B, Ward A, Monterosso J, Lyubomirsky S, White K, & Lehman DR (2002). Maximizing versus satisficing: happiness is a matter of choice. Journal of personality and social psychology, 83 (5), 1178-97 PMID: 12416921