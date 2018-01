Na coluna Ideias no Ar da Rádio Estadão entramos hoje no clima de Halloween.

Os filmes de terror quase sempre têm boa bilheteria, e o recente sucesso de zumbis e vampiros no cinema e na TV mostra que o público querendo se assustar é grande. Mas por que tantas pessoas pagam para sentir medo?

Existem várias explicações para esse fenômeno. O próprio Freud já tentara explicar o sucesso dos contos de horror teorizando que eles permitiam dar vazão a pensamentos e sentimentos reprimidos.

Modernamente acredita-se que vivenciar por meio da ficção o medo de morrer, de ser comido vivo, de ser perseguido etc. – num ambiente seguro como o das nossas casas ou cinemas – nos ajuda a lidar com medos profundamente arraigados em nossas mentes. Afinal, a ameça de virar presa de um leão, ser atacado por uma tribo rival, a certeza da morte, são emoções que ficaram marcadas em nossa mente ao longo da evolução.

Assim como as histórias infantis ajudam as crianças a entrar em contato e aprender a lidar com vários sentimentos, os filmes de terror podem nos permitir manejar as emoções negativas. Não é por acaso que o grande público desses produtos são os adolescentes – conforme envelhecemos passamos a ter nossa cota problemas reais, e percebemos que a vida pode ser assustadora o suficiente.

Por isso mesmo é bom aprender a lidar com os medos desde cedo.



