O Dia do Professor é tema de hoje na coluna Ideias no ar, da Rádio Estadão.

Um dos maioires desafios na educação não é o de transmitir conhecimento, mas o de motivar os estudantes.

Alunos que estejam intrinsecamente motivados, ou seja, dispostos a aprender mais, independente de recompensas, notas etc., tendem a:

– ter melhor desempenho acadêmico;

– maiores taxas de leitura e compreensão de texto;

– mais criatividade;

– mais sentimentos positivos com relação à escola.

E descobriu-se que as características dos professores mais associadas a esse tipo de motivação nos estudantes são:

– em terceiro lugar, clareza didática;

– em segundo, estímulo à autonomia do aluno;

– e em primeiro lugar, o entusiasmo.

Não parece tão espantoso. Afinal, o entusiasmo é mesmo contagioso. E o bom professor não ensina, mas ajuda a aprender.



