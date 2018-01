É difícil admitir os erros, não é mesmo? Especialmente quando falhamos com pessoas que contam conosco, por quem deveríamos batalhar e que depositam em nós sua confiança. Nesses casos é preciso de coragem, autoconhecimento e humildade para admitir, primeiro para si, e depois para os outros, que não agimos à altura do que deveríamos. Imaginamos que, ao admitir os erros, estaremos passando por fracos diante das pessoas, ou as decepcionaremos. Não é verdade – elas já estão decepcionadas, e a hombridade de pedir perdão pode ser a única forma de resgatar algo do respeito de que antes gozávamos.

Esse tema está magistralmente retratado no filme Força maior, do sueco Ruben Östlund, atualmente em cartaz. Ele mostra uma família em férias numa estação de esqui, passando uma semana juntos para investir tempo nas relações e estreitar os laços familiares. Logo no começo uma avalanche ameaça os hóspedes no resort, e num ímpeto o marido sai correndo, deixando para trás a mulher com os dois filhos. Passado o perigo, a família volta a se reunir, mas nada será como antes: embora não abordem o assunto imediatamente, ao longo dos dias a esposa vai deixando clara sua insatisfação com a atitude que ele teve. Mais do que isso, ela não se conforma com suas tentativas de negar o ocorrido. Mas o peso de admitir parece tão grande que não sabemos se ele finge que não aconteceu ou chega de fato a se convencer de que teve outra atitude. De qualquer forma, essa incongruência entre a realidade e seu discurso traz à tona uma insatisfação profunda, levando a uma crise no casal.

Outra ilustração do tema ocorreu no último domingo, no panelaço durante o discurso da presidente Dilma. Independente de ter sido maior ou menor, mais ou menos generalizado, o que ele mostrou foi, menos do que o descontentamento com as políticas da Dilma, uma indignação com o descompasso entre a realidade do Brasil e o discurso. Se o país ficou dividido ao meio durante a eleição, hoje creio que ao menos parte da metade dos eleitores que votou nela acreditando no discurso de que não haveria aumento de preços, impostos, cortes ou outras medidas recessivas não está mais tão convicta de sua escolha. Contaram com ela para continuar na “classe média” mas têm visto seu poder aquisitivo derreter. A realidade não está batendo com as palavras. Esse incômodo, os políticos e marqueteiros já deveriam saber, é combustível da insatisfação, e talvez esse pronunciamento tenha convencido mais pessoas a aderirem aos protestos do dia 15 de março.

Já disse antes que quando os político aprenderem a admitir os erros as campanhas eleitorais passarão por uma revolução. Senão, imagine a presidente pronunciando o discurso abaixo. Não mudaria em nada a realidade do Brasil, mas as pessoas se sentiram mais respeitadas e talvez até dessem a ela o crédito que o som das panelas abafou.

“Meus queridos brasileiros e, muito especialmente, minhas queridas brasileiras: eu errei. Hoje, no Dia Internacional da Mulher quero aproveitar e mostrar a dignidade e a força da mulher brasileira ao admitir que o nosso governo cometeu erros importantes no primeiro mandato, como fica claro nas mudanças que estamos tentando fazer agora. Mas antes tarde do que nunca, minhas queridas e meus queridos. Não vou tentar tapar o sol com a peneira: a inflação está em alta, a indústria sem capacidade de criar novos empregos, o país perdeu competitividade e relevância no cenário internacional e a corrupção toma conta de várias esferas da nação. Não adianta mentir, você não é boba, é uma batalhadora como eu. Apesar desse cenário ruim, ainda assim a maioria dos brasileiros confiou em mim para um segundo mandato. Confesso que durante a campanha não pude dizer tudo o que ia fazer: se dissesse que ia aumentar impostos, preços de luz e combustível ou mexer nos benefícios sociais, talvez a senhora que me ouve não teria votado em mim. Mas são medidas necessárias, e assim como a mãe nem sempre conta para o filho que ele precisará de uma injeção, eu preferi que essas medidas dolorosas não causassem sofrimento antecipado. Não vou perder seu tempo dizendo os números favoráveis do nosso Brasil – a senhora já sabe que nosso país tem um lado bom muito grande, mas o que interessa agora saber como arrumar o que está mau. Também não vou ficar colocando a culpa nos outros, falando que o problema é a crise internacional. Primeiro porque os outros países já estão crescendo, e segundo porque você me elegeu para resolver o problema, não para achar os culpados por ele. Se eles superaram a crise, quem sabe a gente não chega lá? Viva a mulher brasileira! Viva o povo brasileiro. Obrigada e boa noite.”