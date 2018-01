[tweetmeme]

Muito me perguntaram sobre o que eu achava do caso Bruno, goleiro do Flamengo acusado de mandar matar a amante. Ninguém acha que ele seja louco, então por que será que tanta gente quis falar com um psiquiatra sobre o caso? Acho que foi pela brutalidade da ação, e mais do que isso, pelo extremo desprezo demonstrado pela vida, refletido na indiferença com que os acusados vêm lidando com a situação.

Lembrei-me do caso do bandido que fora filmado ensinando a sobrinha a brincar de assaltante, estimulando-a a dar coronhadas em sua boneca. À época, disse acreditar que o que nos chocava era “o contraste entre o conteúdo aversivo e a aparente frivolidade” dos envolvidos, fenômeno que se repente no caso atual.

O que nos assusta é a diferença gritante entre nossa reação de horror e a reação dos acusados, que agem como se se tratasse de um problema menor. Esse abismo surge, acredito, porque a forma de ver a vida é tão diferente para alguém envolvido no mundo da criminalidade organizada que se torna impossível compartilhar as formas de pensamento. Como havia dito sobre o outro caso, “Tanto a palavra ética (do grego, ethos) como a palavra moral (do latim, mores) têm seus significados originalmente ligados a “costumes”: a forma como as coisas são, os hábitos de uma comunidade. Com o tempo seu sentido evoluiu de descrever os usos e costumes para referir-se ao que é certo, qual a boa conduta; afinal, definir o certo, o correto – o bom, enfim – apoia-se em grande parte naquilo que é feito e aceito pela maioria”.

Cada vez mais me convenço que, na subcultura do crime, aumenta a massa que enxerga o outro como um objeto, desprovido de valor intrínseco simplesmente por ser uma pessoa. Concluo, novamente, como no caso da menina que brincava de assaltar sua boneca que “é com tristeza e uma ponta de desespero que somos confrontados com o fato de que, no final das contas, aquele comportamento, para eles, é ético, pois em seu contexto é assim que “as coisas são”.