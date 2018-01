Hoje na coluna Ideias no Ar da Rádio Estadão, vamos falar: palavrão!

A boa educação não recomenda, mas tem horas em que um bom palavrão é insubstituível.

Segundo Nelson Rodrigues o palavrão é indispensável para o bom futebol – “Como jogar ou torcer se não podemos xingar alguém?”, pergunta ele.

Outra situação em que o xingamento de boca cheia se mostrou eficaz é no controle da dor. Aquela cena clássica, na qual o sujeito dá uma topada com o dedinho no pé da cama e vê estrelas enquanto xinga a torto e a direito tem sua razão de ser. Xingar e falar palavrão é uma atitude agressiva, e por isso induz no nosso organismo a resposta de fuga-ou-luta – diante de situações ameaçadoras o organismo libera uma descarga de adrenalina que nos prepara para enfrentar o perigo, aumentando a frequência cardíaca, a respiração e diminuindo a sensação de dor. Pois é exatamente o que ocorre quando xingamos – pessoas submetidas a testes dolorosos sentiram menos e toleraram a dor por mais tempo quando falavam palavrão do que quando gritavam palavras neutras.

Mas é importante saber que quanto mais a pessoa fala palavrão ao longo do dia, menos ele funciona. Quem fala muito palavrão se acostuma com eles, fazendo com que percam seu caráter agressivo e, portanto, eficácia.

O bom xingamento, portanto, tem hora certa.



Stephens R, & Umland C (2011). Swearing as a response to pain-effect of daily swearing frequency. The journal of pain : official journal of the American Pain Society, 12 (12), 1274-81 PMID: 22078790