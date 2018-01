Hoje na coluna Ideias no Ar, da Rádio Estadão vamos dar mais uma dica para combater o envelhecimento cerebral.

Estudar, ler, manter a mente ativa de várias formas já foi comprovado ser um bom método para manter a saúde do cérebro durante o envelhecimento.

Mas um estudo inédito publicado esse mês comprovou que falar mais de uma língua adia o aparecimento de vários tipos de demência. Avaliando 648 pacientes na Índia com os tipos mais comuns dessa doença, os cientistas descobriram que o fato de ser bilíngue havia adiado em média quatro anos e meio o aparecimento dos sintomas. Pode parecer pouca coisa, mas levando em conta que as demências aparecem normalmente em idades mais avançadas, às vezes pequenos adiamentos já são suficientes para reduzir o tempo de convívio com a doença. É a primeira vez que se comprova os benefícios mesmo entre analfabetos – 14% da população do estudo falava dois idiomas mas não sabia ler ou escrever, e ainda assim obteve os benefícios do bilinguismo.

Good news, isn’t it?



