Peço constrangida licença aos leitores para fazer jabá. Ao que me consta isso não é lá muito elegante nos meios jornalístico ou científico, mas é uma forma de os leitores do blog saberem que novamente estou me aventurando no papel, não só na rede: no dia 18 de novembro iremos lançar o livro Machado de Assis: a loucura e as leis – Direito, Psiquiatria e Sociedade em 12 contos machadianos.

Se o leitor atentar para o subtítulo do livro irá notar uma coincidência com o nome deste blog: Psiquiatria e Sociedade. Não é por acaso. Quem acompanha os artigos semanais já notou que minha ideia é dialogar de forma ampla com a sociedade a partir dos conhecimentos sobre mente, cérebro e comportamento. As pesquisas nessas áreas são tantas, e tão interessantes, que acredito poderem elucidar muito sobre nós mesmos, ajudando-nos a nos entender um pouco mais; no final das contas, creio que esse conhecimento acumulado pode ser de grande ajuda em nossa caminhada vida afora. Não queremos todos fazer desse mundo um lugar melhor, afinal? Essa é minha contribuição.

O livro reúne 12 contos do Machado de Assis que de alguma forma dizem respeito à loucura e à forma como a sociedade lida com ela, refletida sobretudo nas leis. Após cada um dos contos eu apresento um breve ensaio, destacando e discutindo esses aspectos, tanto do ponto vista histórico como atual. Como digo na introdução, não pretendo oferecer uma leitura reducionista da obra machadiana, mas sim ampliar suas possibilidades, acrescentando um ponto de vista até então inexplorado.

Espero que muitos dos que se interessam por esse diálogo entre Psiquiatria e Sociedade possam comparecer ao lançamento, para que finalmente possamos dialogar ao vivo. Aos que não puderem, continuamos a conversar por aqui mesmo. Até lá.

