[tweetmeme]

Sabe o que você vai fazer assim que acabar de ler esse texto? Não, você não sabe. Nem eu, mas a matemática é capaz de prever.

Embora nós gostemos de achar que somos dotados de pleno livre-arbítrio, a verdade é que, se nossas ações não são pré-determinadas, são – para dizer o mínimo – muito previsíveis.

Acaba de ser publicado um estudo (1) mostrando que nossos movimentos são até 93% previsíveis – isso usando uma base da dados de apenas 3 meses. A partir dos dados recolhidos de cinquenta mil telefones celulares, os cientistas conseguiram montar um padrão dos movimentos das pessoas, sendo capaz de prever em até 9 de 10 vezes onde eles estariam num determinado momento. Mais do que isso, a previsão é possível não apenas para os dias da semana – compreensivelmente mais previsíveis – mas também para os sábados e domingos; claro que, dependendo do horário (como hora do almoço) e dia, como finais de semana, o padrão é menos fixo, mas ainda assim chega a 70% a margem de acerto.

Vale a ressalva óbvia de que as previsões são estatísticas, e não significa que estamos predestinados a ir para casa ou para o trabalho exatamente no mesmo horário nos mesmos dias. Sempre é possível resolver dar o cano na empresa ou fazer uma happy hour antes de voltar ao lar. O que o estudo deixa claro no entato, é que, embora possível, é bem pouco provável.

(1)Song, C., Qu, Z., Blumm, N., & Barabasi, A. (2010). Limits of Predictability in Human Mobility Science, 327 (5968), 1018-1021 DOI: 10.1126/science.1177170