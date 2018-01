Há algum tempo eu adotei um critério bastante rigoroso para avaliar a qualidade das minhas aulas: as risadas. Hoje em dia ninguém mais pode se arrogar ser o detentor de determinado conhecimento; as informações estão aí, disponíveis e acessíveis para quem quiser, e por isso é muita inocência achar que eu tenha algo a dizer que as pessoas só obterão de mim. O que procuro fazer é organizar parte dessa infinidade de informações, traduzindo-as em alguma forma de conhecimento, e transmiti-lo da maneira mais divertida possível. Sempre acho que a aula foi ruim quando as pessoas não riram, por mais conteúdo que tenha sido passado.

Descubro agora que aparentemente isso ajuda de fato as pessoas a se lembrarem do que aprenderam. Não apenas pelo componente afetivo que acompanha o riso – já que lembramos mais das coisas afetivamente significativas – mas por uma ação fisiológica da risada. Nesse mês foi apresentado um trabalho no congresso Experimental Biology no qual a capacidade de aprendizado, memorização e reconhecimento visual de idosos foi testada antes e depois de assistir a um vídeo de humor. Dois grupos, um de idosos saudáveis e um de diabéticos, viram um vídeo de humor, e um grupo controle não teve a mesma oportunidade de rir. Aplicando testes neuropsicológicos em dois momentos, a performance de todos os grupos melhorou na segunda avaliação, mas entre os que viram o vídeo a melhora foi mais significativa em todos os parâmetros. Paralelamente os níveis de cortisol salivar também foram medidos. Esse hormônio é liberado em nosso organismo em situações de estresse, inibindo a atividade do hipocampo. Como essa é uma região do cérebro fundamental na consolidação das memórias, o estresse dificulta a memorização. O nível de cortisol entre os idosos que riram apresentou pequena redução entre os saudáveis e uma grande redução entre os diabéticos, mas nenhuma mudança no grupo controle, resultados que podem ajudar a explicar a melhora no aprendizado e na memória.

A pesquisa só avaliou a memorização de curto prazo, não apresentando ainda resultados num período de tempo mais longo: será que esse aprendizado turbinado pelo riso também perdura por mais tempo, ou é só algo imediato? Se a redução do cortisol se mostrar consistente e importante, provavelmente os resultados serão duradouros.

Mas mesmo que não sejam, continuo apostando que uma aula divertida vale mais do que duas chatas.

