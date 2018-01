[tweetmeme]

Quem não gostaria que a próxima pessoa a ocupar o cargo de presidente fosse alguém com sabedoria? Bom, aqui vai uma ajudinha na hora da escolha.

Um grupo de cientistas de diferentes áreas do saber, incluindo gente da antropologia, sociologia, psicologia e psiquiatria, entrevistou trinta especialistas mundiais no tema sabedoria. A ideia era tentar construir um consenso em torno da definição do termo, já que há muita confusão entre sabedoria e inteligência, expertise ou espiritualidade.

Após construir um questionário com 53 perguntas, o grupo recolheu as respostas e percebeu que sabedoria difere de inteligência e espiritualidade em 49 desses itens. Desses 49 pontos de diferença, inteligência e sabedoria divergem em 46, e espiritualidade e sabedoria, em 31 (ser sábio no final é mais próximo de ser espiritual do que ser inteligente).

Numa segunda fase, os 12 pontos mais relevantes foram submetidos novamente aos especialistas, para validar se eles seriam ou não características da sabedoria. Eis a lista dos que se classificaram:

A sabedoria é uma característica pessoal e rara, exclusivamente humana e que pode ser aprendida. Ela aumenta com a idade por meio de desenvolvimento cognitivo e emocional dirigido pela experiência e pode ser mensurada. Ah, sim: provavelmente não pode ser aumentada pelo uso de medicamentos. (O grifo é meu, mas a ressalva é deles).

Agora é ficar atento. Época de campanha é o momento ideal para fazer a peneira, porque se é verdade que “Até um tolo pode se passar por sábio se ficar calado” (Provérbios de Salomão, 17:28), como ensinou o sábio, os candidatos nunca falam tanto como nesse período. Olho no palanque.

Jeste, D., Ardelt, M., Blazer, D., Kraemer, H., Vaillant, G., & Meeks, T. (2010). Expert Consensus on Characteristics of Wisdom: A Delphi Method Study The Gerontologist DOI: 10.1093/geront/gnq022