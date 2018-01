Desde o Sassá Mutema um personagem tonto não fazia tamanho sucesso em novelas como Douglas (Ricardo Tozzi), que levou aos trending topics do Twitter o bordão “Pô, Bibi”, em alusão à noiva, interpretada pela excelente Maria Clara Gueiros, de quem sou fã confesso. Esses personagens meio burros fazem sucesso ao gerar em nós certa simpatia, ativando um instinto protetor – a lista é longa, indo do Quico (amigo do Chaves) ao Patrick (amigo do Bob Esponja).

Infelizmente, eles vivem menos. Ou, no mínimo, adoecem mais.

As boas notas, ao que parece, são fundamentais para uma vida longa e saudável. Pelo menos em Winsconsin (aliás, lar da divertidíssima série That 70’s show, que tinha em Ashton Kutcher – hoje em Two and Half Men – outro adorável burro, Michael Kelso). Um enorme estudo realizado naquele estado recolheu dados de mais de dez mil formandos do segundo grau (high school) em 1957, e desde então vem produzindo informações interessantes, sobre educação, economia, envelhecimento, trabalho etc.

Ao comparar as notas obtidas no segundo grau – ou ensino médio, como se diz hoje – cientistas mostraram que os alunos que quando se formaram se encontravam no quartil inferior (os 25% piores estudantes), ao chegar aos 60 anos tinham o dobro de chance dos 25% melhores de ter doenças crônicas, como diabetes ou problemas cárdio-respiratórios. Pamela Herd, pesquisadora principal, investigou se não seriam fatores de personalidade, como perseverança e determinação, que estariam por trás tanto das notas boas como da melhor saúde, mas não encontrou diferenças significativas entre as pessoas. E o efeito era independente do número de anos de estudo – outra variável já reconhecidamente envolvida na longevidade. Possivelmente as boas notas refletem uma boa capacidade de aprendizado, desenvolvimento de pensamento crítico e habilidades cognitivas, o que pode contribuir para opções saudáveis ao longo da vida.

É claro que ninguém pode controlar o futuro ou por conta própria evitar qualquer tipo de doença. Mas um boletim escolar bom parece ser capaz de adiar um boletim médico ruim.

