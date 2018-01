Estar de férias é, antes de tudo, um estado de espírito. Nos desatamos da vida cotidiana para nos entregarmos ao ócio n’algum lugar bonito do globo, com um desprendimento que em poucos outros momentos somos capazes de manifestar. Substituímos os sapatos fechados pelos chinelos, as roupas sempre cuidadosamente escolhidas pelo maiô mais confortável e insubstituível e as preocupações pela tranquilidade contemplativa. Redescobrimos o olhar para o horizonte, e nos perguntamos onde foi que perdemos essa capacidade de enxergar mais longe.

Estar de férias é também momento de entender quais são os hábitos do nosso dia a dia que trazemos na mala e nos ajudam a manter o eixo, nos mantém firmes em nossos propósitos e equilibram nosso caminhar – afinal de contas, ninguém quer se perder por completo no retorno sempre inevitável. Manter a rotina de beber a água morna com um limão espremido pelas manhãs junto ao ritual delicioso do café da manhã de grãos e castanhas, é lembrar que nosso organismo necessita de cuidados – e que bom que alguns deles, já estão inseridos nos cuidados diários, sejam preservados no período de exceção. Por outro lado, é também a hora se deixar levar pelos prazeres sem tantas amarras, sem tantas encanações. Beber um pouco além do limite, comer mais do que a fome nos tenha pedido. Encontrar novas descobertas de deleite, os pratos típicos da região, os ingredientes locais, o sorriso dos rostos dos que ali vivem e dos seus companheiros de aventura.

Estar de férias é aprender a dividir seu lar com outros, nem sempre tão íntimos, mas que na brevidade daqueles dias estarão ao seu lado nos deveres e direitos, na saúde e na doença, nos divertimentos e nas responsabilidades. Providenciar alimentos, transportes e estadia de qualidade para todos, organizar os passeios, sempre atentando para as diferenças, passa a ser um desafio. E sempre haverá um premiado que irá passar mal, quer seja por exagerar além dos exageros cabíveis ou mesmo por ser sorteado por algum alimento contaminado, e teremos que exercitar nossa empatia e administrar os cuidados que poderemos oferecer de dentro da preguiça sagrada instaurada. E o que dizer do almoço das crianças, que não pode ser negligenciado, ao passo que o almoço dos adultos em férias clama por negligência. Tempo de aprender a negociar e entender como cada um se comporta em grupo, quais nossos sentimentos menores que pulam diante de frustrações, e como manter o foco no descanso e na harmonia, bens maiores desse tempo de relaxamento esporádico.

Estar de férias é estar fora de casa, mas buscando pequenos encontros com novas intimidades que te restaurem uma familiaridade necessária, uma sensação de pertencimento almejada naquilo que ainda nos é estrangeiro. Encontrar uma nova rotina na abertura das venezianas do quarto, num incrível reencontro com o horizonte e o céu ensolarado. Desbravar os caminhos que te levam e trazem à sua residência temporária, onde fazer compras e as adequações necessárias na comunicação com os outros, dentro e fora de casa. É exploração constante de territórios nos novos arredores, quer seja descobrindo seus lugares preferidos na vizinhança, ou onde estão guardados os apetrechos na cozinha. Essa cozinha que certamente te fará mais próximo de um lar fora do lar. Cozinhar é aquecer uma casa de afeto saboroso, é dar alma para uma estadia em qualquer lugar em que nos encontremos.

Estar de férias é, enfim, tempo do novo invadir nossa vida rotineira, por vezes embolorada de manias e maus hábitos. Tempo de encontrar em cada pôr do sol motivos para seguir o trajeto com alegria e coragem. É perder-se, para logo mais se reencontrar no regresso ao lar, de novo, novo.