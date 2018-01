Meu nome é Gustavo Calazans, e sou um workaholic.

Hoje em completa remissão. Há anos que não tenho recaídas severas. Já cheguei a trabalhar quatorze, quinze horas seguidas por dia e acordava com o telefone praticamente na orelha. Uma cena típica: oito horas da manhã, eu andando de um lado para o outro da casa, falando ao telefone com alguém, quase nervoso – quando não em fúria. Ainda não teria tomado café da manhã e, dependendo do nível de estresse desse começo do dia, nem tomaria. Almoços e férias eram itens de luxo na minha rotina. Quando conseguia encaixar uma coxinha às quatro da tarde ou uma semaninha de descanso entre natal e ano novo, me achava um grande sortudo. Eu me sentia produtivo, me reconhecia no meu trabalho e nele me sentia em casa.

Não me orgulho desse passado, e preciso te contar que fui eu mesmo quem tive que me tirar desse vício, por que ninguém achava que eu estava doente. Ser trabalhador, fazer sucesso e ganhar dinheiro são coisas tão valorizadas nos dias de hoje que jamais escutei de alguém que eu estivesse exagerando. Claro que comentários haviam, mas sempre discretos, nunca um olhar repressor ou de pena como o que somos capazes quando nos deparamos com um amigo dependente químico ou violento. O trabalho é um vício socialmente aceito, estimulado e enaltecido.

Claro que sei das vantagens materiais que esse vício me propiciou, e não vou negar que elas me garantem segurança e conforto até agora. Fiquei preso nessa lógica do trabalho incessante em busca de reconhecimento, validação e autonomia. Dos 25 aos 40, quinze anos se passaram em total aceleração. Mas de alguma forma eu sabia que tinha que sair daquela roda-viva. Sempre tive a sensação de que não deveria demorar muito para fazê-lo – como quando um amigo me contou sobre ter morado na rua em Londres por dois meses na década de 80, e que num certo dia outro morador de rua, um novo amigo, que estava lá há anos, o teria chamado para conversar seriamente e dizer que se não saísse de lá logo, não sairia nunca mais. Depois de um determinado tempo de captura, a liberdade fica muito difícil de ser alcançada.

Justamente por se tratar de uma lógica perversa e incentivada, encontrar uma rota de fuga não foi tarefa fácil. Como levamos anos instaurando esse processo – iniciado por um chip implantado em tenra idade, antes mesmo de escolhermos o que vamos querer ser quando crescer – escapar dele também deve ser uma estratégia de outros tantos anos. E foi isso que fiz, com paciência e disciplina. Comecei a planejar a escapada há anos, mesmo que não me revelasse totalmente esse plano, com receio de ser delatado para o meu lado adoecido. Não saberia dizer se a minha percepção sobre esse plano era então muito acurada, porém tenho algumas suspeitas do que o tenha feito funcionar. Talvez a única certeza que tenha seja de que uma das táticas mais sublimes de que me vali foi, contraditoriamente, o plano de fazer da minha moradia, também o meu local de trabalho.

Engraçado perceber que justamente a aproximação do trabalho ao cerne da vida é que me permitiu um caminho de libertação. Trabalhar em casa era uma imagem que dava arrepios ao meu lado mais tradicionalista. Como me veriam meus clientes ao saberem que eu mantinha uma empresa de fundo de quintal, literalmente? Por isso uma separação na época era tão fundamental. Encontrei a casa perfeita, no hall duas portas. Uma dá acesso à minha casa, a outra ao meu escritório. Separadas internamente, essas duas instâncias da vida seguiam cindidas. Quem entrasse no escritório não poderia imaginar que a casa estava ao lado. Esse receio demonstrava um medo ainda maior, de que os outros imaginassem que havia uma dimensão privada escondida n’algum lugar. O trabalho contemporâneo abusivo tem horror às necessidades básicas, humanas e universais, tem ojeriza ao que é pessoal, próprio e íntimo. Não me conte seus problemas, não me faça lembrar que preciso me preocupar com você, por que isso é o mesmo que me lembrar que preciso me preocupar comigo mesmo. Esse era o lema. Mas por sorte e determinação, ele mudou.

Estar no trabalho a um passo de casa foi me permitindo sorrateiramente construir túneis por debaixo dessa fronteira tão resguardada. Flexibilizar os conceitos do que seja meu papel social e profissional e integrá-los à esfera da minha vida pessoal foi dissolvendo meus medos e a minha necessidade de aceitação. Ao invés de agradar os outros, fui entendendo que precisava urgentemente me agradar. E assim consegui, paulatinamente, me dar espaço para um refúgio na casa.

Hoje, ao invés de fugas da casa ao escritório, é na casa que me recolho várias vezes ao dia, respeitando meus limites e desejos, fazendo do trabalho apenas uma parte da minha existência. Uma parte importante, reconheço. Gosto de trabalhar. Mas saber que posso no meio da tarde me internar na cozinha para fazer um jantar gostoso para meus amados, interrompendo o fluxo do trabalho, criando essa pausa, me lembra que sou capaz de fazer escolhas. Sinto que tenho agora o trabalho no seu devido lugar, na proporção correta que quero que ele tenha em minha vida.

Meu trabalho já foi meu lar, mas hoje é meu lar que acolhe meu trabalho. Simples assim, só que não.