Hoje estou introduzindo um novo conceito aqui no Crônica por Quilo: a videocrônica.

Como muitos de vocês já sabem (sim, venho fazendo uma campanha bem agressiva nos últimos dias, confesso), acabei de lançar um novo livro e agora chegou o momento de fechar a escrivaninha e abrir a lojinha.

Para tanto, com a ajuda de fiéis amigos da área de produção, fiz o book-trailer em anexo.

Trata-se da leitura, por mim mesmo, de uma das 88 crônicas do Clássicos de Mim Mesmo. Sabem como é, numa crise dessas é preciso usar de todas as ferramentas para separar o leitor de sua carteira por alguns momentos, fazendo-o adquirir um produto cultural de real valor. No caso, o meu livro.

Clique bem aqui e leia. Ou melhor: assista.

Se gostar, por favor, aceite a minha modesta proposta: compre um exemplar. Senão eu posto o book-trailer mais uma vez na semana que vem.