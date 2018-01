Até então não se sabia que aquilo acontecia entre os cachorros. Mas, um certo dia, um grupo de cães de caça trocava ideia num pet-shop, um poodle ouviu o papo e contou a um fox paulistinha. Foi mais ou menos assim.

“Estamos entre iguais aqui, por isso posso falar à vontade: se tem um cachorro que eu abomino é o vira-lata. ” – disse um dos cães de caça.

Houve um consentimento geral entre os outros. O maior de todos deu um latido concordando:

“Vira-latas são como ratos. Estão em todos os cantos minando o bom nome canino. Não me dirijo a eles. Quando vejo um, com aquele focinho de ratazana, se não estiver de coleira, mudo de calçada.”

Um outro acrescentou:

“E o jeito que eles mijam? Com as suas perninhas tortas. E depois ficam raspando o chão com aquelas unhas nojentas, agh!!”

Uma cadela de caça, vestindo uma jaqueta verde-selva, deu seu ponto de vista:

“Pior: eles comem ração como comemos. Se a gente bobear, com essa escassez toda, uma hora não sobra nem passarinha de boi pra gente!”

O ódio em relação aos vira-latas estava longe de ser isolado. Ele tomava conta de vários pontos do país e não era apenas anti-viralatismo; mas também um virulento anti-toyismo.

Para os cães de caça, que se julgavam uma raça superior, os cães toys, de miniatura, eram anões degenerados e precisavam ser definitivamente eliminados. Os vira-latas deveriam ser marginalizados da sociedade: puxar trenós no gelo na Patagônia, trabalhar como cães farejadores em minas de carvão ou ser cães de tribos indígenas no Alto Xingu.

Não demorou para manifestações violentas começarem a ocorrer. Nos parques, os cães de caça faziam barreiras que impediam vira-latas de entrar. Centenas de poodle toys, yorkshires micro e pinschers também foram atacados ao tentar urinar em muros de casas onde viviam os que se supunham de raça superior.

O Kennel Club procurava manter neutralidade nos episódios, apesar da imprensa especializada em pets começar a pressionar fortemente por uma posição mais clara.

A discórdia canina já preocupava até o governo central. Isto porque as brigas entre os cães aumentava a lotação das carrocinhas, o que onerava o Erário Público.

A situação ganhou contornos críticos quando, numa apresentação de circo, um sabujo atacou um chihuahua equilibrista e o público revoltado tocou fogo na lona.

Era preciso reagir urgentemente. Representantes do Ministérios da Saúde reuniram-se com técnicos em Direitos dos Animais da ONU e propuseram uma resposta imediata à crise. A ideia foi polêmica e muitos dos delegados presentes foram contrários, já que a implementação poderia trazer até mesmo desequilíbrio ambiental.

Só que, para o bem o para o mal, acabaram aprovando-a: numa madrugada, milhões de gatos foram soltos nas ruas das principais capitais.

Em menos de uma semana não havia mais racismo. Pelo menos entre os cães.