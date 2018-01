Dei uma passada numa livraria para ver as novidades. Essas foram as quartas capas dos livros que achei mais instigantes. Compartilho com vocês.

“Uma loja de venda de hamsters é, para a ação que aqui se desenrola, um pano de fundo tão lindo quanto trágico. O romance desenhado pela pena do escritor servo-croata Aleister Bunndas alicerça-se nessa espécie de madeirame de sustentação (uma metáfora ao chão das gaiolas dos roedores da loja?) e vai tecendo continuamente o existencialismo presente em qualquer ser vivo – de um paramécio à uma chinchila. Quando a possibilidade de habitar num mesmo cárcere com outro vivente está a cada dia mais posta em xeque, o melhor seria apenas se alimentar de amendoim com casca e alface crespa? Ou apenas ficar volteando indefinidamente dentro do gira-gira e defecar de vez em quando? Após a leitura de “Animal, demasiado animal” você nunca mais verá uma ratazana do mesmo modo.”

“Yoshio tem 55 anos, trabalha como limpador de nádegas de lutadores de sumô e vive uma crise. Certa noite voltando do serviço – depois de higienizar a derrière de 17 atletas – resolve parar num bar e relaxar antes de voltar para casa. Após algumas cervejas tem uma epifania. Precisa escrever o romance de sua geração, aquele que vai se ombrear com o Ulysses, de James Joyce. Começa então a saga de Yoshio em busca do seu sonho: contar a história de um dia na vida de um sushiman de Tóquio recém-corneado por uma gueixa. Com a escrita, aos poucos Yoshio passa a encarar o mundo de outra forma. “Sushisday” é um romance comovente, que mostra como escolher o estilo literário errado pode levar alguém a cometer o haraquiri.”

“O conflito de Azarov, um funcionário público de Moscou, é singular. Ele é um suicida que deseja ardentemente tornar-se um serial killer. Durante boa parte da narrativa do enfant-terrible da literatura russa, Bogdaniov Bogdimitroff, Azarov busca se matar de diversas formas: saltando no rio Moskva, tomando oito litros de vodka, engolindo uma dúzia de bonecas matrioscas e xingando um agente da KGB. Nenhuma das tentativas surte efeito. Mas, ao olhar a seu redor, Azarov nota que tornou-se efetivamente um serial killer. É que por causa de seus instintos mórbidos, acabou assassinando um barqueiro, um barman, uma vendedora de matrioscas e o agente da KGB. É assim a arrepiante trama de “Um filho de Putin”. Para o Pravda, o thriller russo é um mix perfeito de Tolstói com Paulo Coelho. “Crime e Catinga”, o livro de estreia de Bogdimitroff sobre a vida de um processador de estrume da Crimeia irá para as telas em 2016 com direção de Woody Allen.

“Saudades de Mianmar”, do egípcio Muamar Mu Amar, é uma obra muito sensível. Cada mínimo detalhe na história, o transcorrer da trama, tudo é muito claro, transparente, suave. Agressividade e rispidez passam longe. Cada período parece ter sido estudado à exaustão para trazer essa sensação de leveza a quem lê. A trama começa quando Polly é partida ao meio numa serra elétrica por um grupo de fanáticos xiitas de Mianmar. Em seguida, Norman, seu noivo que é lenhador em Appalachia, promete vingar-se dos rebeldes e embarca numa longa viagem até o distante país. Lá chegando, de machado em riste, vai chacinando um a um todos os terroristas até chegar a seu líder. É aí onde inicia-se a parte terna do romance, pois Norman conhece Abdulla, um carismático atirador de elite do Hezbolla, que o conduz a uma vida de compaixão e fraternidade.”