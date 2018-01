Etevaldo não temia a morte.

O mais difícil no suicídio (já planejado e replanejado por ele) seria deixar de conviver com aquele pessoalzinho do peito.

Ah, a Mari Pequenina. Já estava com saudades dela! Quantas vezes, no meio da tarde, se falavam. Assuntos os mais “nada a ver”. Só pelo prazer da besteira pela besteira.

E o Jim Jones? O maluco-beleza da moçada, sempre querendo chocar a sociedade.

(Um dia tentou reunir os amigos para um “happening” na avenida Paulista contra o estupro de mulheres na Bósnia. Ninguém apareceu e Jim Jones foi em cana).

Se houvesse uma outra vida e eles não estivessem lá ia ser a maior deprê.

Tatão, Mojo, Prizinha, Zé Orbital, Karine, Biu, Vane, Romerinho, Gomelino…só pra lembrar os mais presentes.

O que dizer então da Shakira?

Bem, aí a coisa entrava no campo sentimental.

Foram se conhecendo devagarzinho, com muito tato, via e-mail.

Um “oi” aqui, um “beijinho” ali.

Hoje, essa coisa forte.

Quando pensava na Shaki, o desejo de partir diminuía.

Mas, no frigir dos ovos, por pequena margem, a náusea venceu.

A mensagem de despedida acabou ficando pronta:

“Não vou mais com vocês. Cansei, podem ir em frente. Fui”.

Depois de escrever o ponto final, respirou fundo e clicou o botão “encerrar conta”.

Estava consumado o facebookicídio de Etevaldo.

A primeira a notar o desaparecimento foi Karine, uma de suas colegas na comunidade “Odeio odiar comunidades que odeiam alguma coisa”.

Ela havia mandado um mensagem há dias e não recebera retorno (Etevaldo era pontualíssimo nas respostas).

Procurou então o amigo em sua lista. Nem o nome, nem a foto, estavam mais lá.

Quando abriu o e-mail, viu a dramática mensagem de despedida.

Ainda enxugando as lágrimas, disparou um e-mail para Mari Pequenina, grande amiga virtual do falecido.

– Mazinha! Cê viu? O Etê se matou…(no fim da mensagem um emoticon chorando).

Mari estava online e foi ligeira na resposta.

– Naum é possível! Axo q vô me matá tb!

Graças ao messenger, a notícia do passamento atingiu a maior parte dos friends de Etevaldo.

Zé Orbital entrou na rede e mudou seu nick para “Etê, meu truta, cê vai ficar em nossos…(sequência de emoticons com corações pulsantes).

O desespero aumentou quando alguns foram matar as saudades lendo o blog do morto (“Eu quero ter um milhão de amigos – o blog”) e não localizaram mais a página no ar.

O mesmo acontecia com o correio eletrônico do defunto. Toda e qualquer mensagem enviada voltava, na hora, ao remetente.

Era horrível constatar: mas Etevaldo praticara um triplo suicídio.

A consternação tomou conta do chat no whatsapp. Vane e Jim Jones lembravam a liderança de Etevaldo no Face, sempre propondo e administrando comunidades criativas.

Gomelino registrava, para regozijo geral, as melhores tiradas do amigo.

Contudo, quem mais sofria com a decisão chocante de Etevaldo era Shakira. A eterna amante virtual pranteava sem palavras – apenas através de emoticons lacrimejantes.

Foi nesse instante, solene e triste, que um box apareceu nas telas dos participantes do chat: “ETEVALDO ESTÁ DIGITANDO”.

A entrada do suicidado no ar caiu como uma bomba. Surgiu, por fim, a sua mensagem:

– E aê? Tô de conta nova! Agora me xamo Todo Poderoso!!!!

Antes que alguém conseguisse escrever alguma coisa, o agora Todo Poderoso disparou:

– Já tô com seis mil seguidores, me adicionem! Minha igreja virtual vai bombar no Facebook!! Huahuahuahuahuahua!!