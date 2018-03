Poesia engraçada para tempos aborrecidos.

QUADRILHA

João roubava Iná que roubava José

Que roubava Maria que roubava Joaquim que roubava Lili

Que não roubava ninguém, só o Fisco

João foi pra Pedrinhas, Iná pra Bangu

José morreu na praia, Maria delatou

Joaquim matou-se e Lili casou com o dono de um frigorífico

COMIDA MICROBIÓTICA

Olha o marisco

Com vibrião

Olha o bacilo

Na refeição

Naquele pasto

Tem maculosa

Naquele bife

Febre aftosa

Jantou um pato?

Antipirético

Se comer gente

Fica aidético

Triste destino

Esse do Homem

Condenação

Pelo o que come

RESUMÉE

Aos 5, lúdico

Aos 14, tímido

Aos 18, lépido

Aos 20, Trótski

Aos 30, trêfego

Aos 40, tático

Aos 50, cínico

Aos 60, cético

Aos 70, próstata

Aos 80, módico

Aos 90, fúnebre

PROVÉRBIO BRASILEIRO

Dê duro enquanto eles dormem

Estude enquanto eles dançam

Persista enquanto eles bebem

Um dia, você consegue

Ser mais um desempregado

INCOMPATIBILIDADE POÉTICA

Tentei botar nosso amor

Num soneto genuíno

E fui lapidando os versos

No formato alexandrino

Mas ora vejam vocês

Por causa da estrofação

E de algumas rimas pobres

Tive que usar da elisão

Mas não gostei de antemão

E mudei os decassílabos

Para um metro diferente:

Dodecassílabos sáficos

Ai, que destino mais trágico

Isso gerou uma aférese

Pra não falar de uma apócope –

Eu quase tive uma síncope!

O jeito foram os dísticos

E meu canto de momento

Perdeu a espontaneidade

Em novo encadeamento

Então tive um pensamento:

“Falando em termos poéticos

Ou mesmo trovadorescos

O nosso amor é inviável”

Uma saída possível

Mas me recuso, sou franco

Seria deixar o metro

Adotando o verso branco

Porém, um soneto manco

Falta de talento acusa

Por isso, amor, me despeço

E vou atrás de outra musa

PRETINHO BÁSICO

Comprou um pano pretinho

Mandou fazer um tubinho

Mas nada de extravagante

Nenhuma manga bufante

Só muito fino e habillé

Como a moda deve ser

Em cima vêm as alcinhas

Apenas duas tirinhas

Atrás do costume reto

Um decote bem discreto

A peça finalizada

Pede um colar e mais nada

(mas vale estar maquiada)

Desfilando a criação

Será centro da atenção

Mesmo vestida igualzinha

Às amigas patricinhas

SONETO DA ELETRICIDADE

De tudo ao meu computador serei atenta

Antes, e com tal zelo, e sempre e de modo tão terno

Que mesmo diante de um modelo mais moderno

Dele serei sempre a tiete mais sedenta

Quero vivê-lo em cada vão momento

E em seu louvor hei de pagar as contas da Light

Que alimenta os seus megabytes

Sem nenhum pesar ou descontentamento

E assim, quando mais tarde, num outro dia

Quem sabe a assistência técnica,

Angústia de quem vive,

Pedir pelo seu conserto uns 800 paus

Eu possa dizer do computador (que tive)

Que não seja imortal posto que é fabricado em Macau

Mas que seja infinito enquanto dure a garantia