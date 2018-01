Uma seresta em homenagem aos 464 anos de São Paulo.

(Foto: VisualHunt)

Eu fui fazer

Uma seresta pra Ceição

Que mora lá na São João

E então notei

Que os decibéis nessa avenida

Encobrem meu som de saída

Mas insisti

E, às duas horas da manhã,

O Regional do Jaçanã

Descia em frente ao “Bar do Jeca”

(e o barulho ali reinava feito a breca)

Quando eu cantava

Um “Chão de Estrelas” esgoelado

Vi meu bolso ser roçado

Por um ladrão

Que aproveitou nossa seresta

E resolveu fazer a festa

Levou pandeiro

Levou cuíca e violão

E não sobrou pra condução

Um só vintém sobrevivente

(faltou tão pouco pra virarmos indigentes)

Desiludido

Fui procurar policiamento

Que, como sempre,

Foi-nos pedindo documento

Apresentamos

Carteira da ordem musical

Fomos levados

Num camburão pra Seccional

Um trombadinha

Anda de carteira assinada

Mas, músico de madrugada,

Padece mais do que ladrão

(ai quem me dera nessa hora ter patrão!)

Lá no Distrito

Entre uns abraços, cafezinhos

Tantas provas de carinho

Nós confessamos

Ser ladrões de botequim

Estupradores, tudo enfim

E, em meia hora,

As manchetes policias

Davam em letras garrafais

A nossa confissão forjada:

“UM REGIONAL ASSALTA BAR E A BALCONISTA É DEFLORADA”

O réu primário

Que tem bom comportamento

Sai da jaula em pouco tempo

E mesmo antes

Que o escândalo fosse esquecido

A nossa pena foi cumprida

Longe das grades

O que vale é comemorar

Lá na São João, no mesmo bar,

Fazendo as pazes com o passado

(é o pensamento de quem foi anistiado)

Mas a memória

Da cidade entornou fosfato

Guardou pra sempre

Com preconceito o nosso ato

Pois ao entrarmos

Descontraídos no boteco

O povo todo

Foi nos descendo peteleco

Essa história

De seresta e encantamento

Fo se acabar num linchamento

Noutra manchete de emoção:

“CENA DE SANGUE NUM BAR DA AVENIDA SÃO JOÃO”