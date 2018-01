24 de dezembro de 2014, 11 da noite. Papai Noel, duas renas e um gnomo estão sobrevoando São Paulo em seu novo trenó modelo 2014/2015, fabricado na China. De repente, um chip industrializado no Vietnam e um relé manufaturado na Malásia entram em curto-circuito e o veículo precisa fazer uma aterrissagem forçada.

O local escolhido para realizar a operação de emergência é o jardim de um palacete na Brasil com a Rebouças. Apesar do susto ninguém sai ferido. Apreensivo, Papai Noel olha para o relógio do celular e diz aos auxiliares:

“Meu Deus, temos pouquíssimo tempo pra entregar essa montanha de presentes! E preciso bater a meta do ano passado, senão o Conselho tira meu bônus. Vi aqui no Foursquare que tem uma locadora de vans a 200 metros daqui. Vamos pegar uma já!”

Desengatam as renas do trenó avariado, catam os pacotes e saem em disparada pela via completamente engarrafada. O gnomo, vendo a profusão de carros, todos tentando chegar na árvore de Natal do Ibirapuera, comenta, desanimado:

“Vixe, agora só mesmo um milagre de Natal…”

Papai Noel não dá ouvidos e entra na locadora, esbaforido.

“Queremos uma van, a maior que tiver aqui!” – ordena ao sonolento atendente, que responde bocejando:

“Aê, ó, é Natal, senhor. Só tem um carro disponível: um food truck que ficou consignado na loja. Vai? Se for, preciso da CNH e do número do cartão de crédito.”

Todos entreolham-se quando o manobrista estaciona diante deles aquela gigantesca banheira onde lê-se nas laterais: “Churros do Cissão.”

O tempo urge, mas é “o que temos.” Santa assume o volante, o gnomo posta-se a seu lado, as renas acomodam-se na cozinha. Embicam na Rebouças e a operação, em si, já é bastante demorada. Não conseguem sair do lugar. Depois de muito esperar, entram na avenida, mas atrapalhando o fluxo dos outros automóveis. Inicia-se a buzinaria e as más palavras.

“Ei, tiozinho maluco, tira essa carroça do meio da rua!”

“Volta pra Lapônia, Papai Noel braço duro!”

“Anãozinho pervertido, onde vai com esses bambis? Chama a Polícia Federal!!!”

É preciso estar na praça da Sé pontualmente à meia-noite para dar início ao Natal. E ainda estão na frente da Igreja Nossa Senhora do Brasil. O gnomo fica uma pilha.

“Santa, o Waze não tem uma rota alternativa? Nesse ritmo chegamos ao Centrão pro Réveillon…”

Papai Noel não diz palavra, parece estar num grande devaneio. Então, do nada, dispara:

“Dá uma olhada o que tem nessa cozinha aí, anda!”

O gnomo pula para o compartimento traseiro da van e informa:

“As renas, chefia.”

“As renas eu sei, porra” – brada Papai Noel, já estressando – vê o que tem nos armários!”

“Massa de churro, doce de leite e Coca Cola.” – responde o auxilar nanico.

Meia hora depois estão em frente à árvore de Natal do Ibirapuera – distribuindo churros e refri de graça. Uma horda forma filas gigantescas para obter o brinde das mãos do Papai Noel.

Olhando o movimento, o gnomo dá um tapinha na corcunda do chefe e diz:

“É, o Natal é onde Santa Claus está. Mandou benzaço, hein, bom velhinho?”

Ao que Noel responde:

“E ainda vou cobrar o merchadising da Coca Cola, é claro. Ho, Ho, Ho!”