Grandes personagens do mundo online.

Foto: Carlos Castelo

O Influenciador Digital acordou estranho. Dormiu oito horas, conforme recomenda o app sobre dicas de boa saúde, e nada de despertar com a animação de antes. Com certeza é o lance com Anita. Deu com os olhos na foto dela num site e agora não consegue mais pensar em outra coisa.

O problema é que, pelo jeito, ela também é uma Influenciadora Digital. E ele não está conseguindo influenciá-la a ponto de chegarem, digamos, às vias de fato.

É sempre mais difícil persuadir alguém que é profissional em influir. A pessoa entende a sua estratégia, percebe de antemão os seus macetes e acaba se fechando.

É o caso de Anita. Pensara primeiro em criar um blog privado e convidá-la para dividirem pensamentos juntos. Seria uma boa forma de terem alguma intimidade. Cada um com seu username e password, passaria uma ideia de segredo mútuo, o que não deixa de ser excitante.

Mas logo desistiu. Blog é algo tão anos 2000, coisa do tempo da internet discada. Anita o acharia mais anacrônico que um ponto de táxi.

Não, blog definitivamente não. Seria preciso aumentar a influência sobre ela com algo mais incomum.

Começou a desenvolver um aplicativo e batizou-o de “Anita – Perfect Boiled Eggs”. Basicamente um cronômetro, com visual vintage, em que o usuário conseguia preparar ovos cozidos no ponto perfeito.

Não, nada romântico chamar um apetrecho pra ferver ovos de Anita. Meu São Steve Jobs do Palo Alto, como é complicado influenciar uma influenciadora …

Mas um influenciador digital está na flor da idade, energia e inteligência, não vai largar o osso assim. Só era preciso cozer um pouco mais os neurônios e chegar numa plataforma de ideias que influíssem mais e melhor.

Deixou esfriar um pouco a cabeça e criou uma planilha. A planilha, para um influenciador digital, é o que o croquis é para o arquiteto. Sem ela, não se consegue ir a lugar nenhum, quanto mais influenciar.

Depois de alguns dias de trabalho, o Influenciador Digital chegou à Ideia-Mãe.

Criou uma traquitana que mandaria uma poderosa mensagem para Anita em todos os seus devices e aplicativos simultaneamente. Uma frase simples, do tipo “Anita, amo você” – mas com letras em 3D, som quadrifônico e entrando diretamente no WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Soundcloud, Spotify, Calendário, e-mails, tudo e um pouco mais.

O lançamento foi programado com minúcia de relojoeiro. À meia-noite de uma sexta-feira, o Influenciador Digital disparou a mensagem.

Esperou meia hora e nada de obter resposta. Por fim, sábado e domingo inteiros, nenhum retorno.

Na manhã de segunda verificou a caixa postal. Havia lá o e-mail de uma grande loja de eletrodomésticos com os seguintes dizeres:

– Na sexta-feira p.p., o senhor enviou uma mensagem para Anita, o avatar da especialista digital de nossa loja virtual. Por causa do tamanho do arquivo houve uma impedância em nossos sistemas levando-o a entrar em colapso. Por favor, se tiver questões a serem encaminhadas ao avatar de Anita use o 0800 ou o nosso SAC.