Após semanas de buscas e interrogatórios, nosso serviço secreto já tem algumas pistas sérias de que o califa al-Baghdadi, chefe do Grupo Estado Islâmico, está mesmo escondendo-se em território nacional. Através de um araponga que, por razões óbvias, preferiu não revelar sua identidade conseguimos trechos do relatório das diligências.

QUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO

Conforme solicitação da nossa chefia no Distrito Federal, procedemos as buscas a al-Baghdadi no circo Chaparral, na localidade de Santa Rita dos Cravinhos Adentro. Começamos a ação revistando o palhaço Manquitola, o homem-bomba e a moça da dança do ventre. Nenhum deles se aparentava com o suspeito. Os Agentes F.J. e R.W. passaram a interrogar o domador de feras, que estava visivelmente alcoolizado. Ele sugeriu que fossemos todos à jaula do orangotango, talvez ele pudesse ter alguma informação. O orangotango preferiu não colaborar. Sentindo-se ofendido com a piada, o Agente F.J. desferiu seu soco inglês contra o queixo do domador. As feras todas passaram a rugir e saímos do circo sob pesadas vaias da plateia. Efetuamos a prisão de Monga, a mulher barbada, para averiguações mais detalhadas.

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO

Denúncia anônima de que o terrorista internacional estaria na reserva indígena de Coquinho Seco, ao sul de Alta Floresta, se fazendo passar por criador de cabras. Entramos na região demarcada dos aborígenes no meio da tarde. Os Lango-Lango nos receberam com golpes de borduna, pedradas e cascudões. Voltamos correndo ao barco onde o Agente G.S. nos informou que a denúncia fora um trote de um telespectador do programa “Brasil Urgente”.

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO

Partida de futebol em confraternização com a Banda dos Fuzileiros Navais de Vilhena, seguida de feijoada e churrasco. Perdemos de 2 X 0. Gols do sargento Sanches e do capitão-de-fragata Ramos. O Agente F.J. foi expulso da partida por aplicar seu soco inglês no capelão dos Fuzileiros Navais, que atuava como bandeirinha.

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO

Feriado nacional. Não houve expediente no serviço secreto.

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO

Suspeita levantada pelo Agente M. de que o califa pudesse estar em Porto Seguro disfarçado de baiana do acarajé, na Passarela do Álcool. Para não chamar atenção, iniciamos a diligência dentro do trio elétrico Axé Moi, vestidos de Filhos de Gandhi. Horas depois, a missão teve de ser abortada. Todos os agentes tiveram distúrbios gastrointestinais por ingestão de alimentos excessivamente condimentados. O Agente F.J. deu um “pula-pirata” numa das baianas do acarajé.

TERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO

Testemunhas disseram ter visto um homem muito parecido com al-Baghdadi trabalhando como pipoqueiro no Parque Hopi Hari. Distraídos com o “looping” da montanha russa, terminamos perdendo a pista. Mas efetuamos a prisão de três chapeiros, dois sorveteiros e do homem do algodão doce.

QUARTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO

Não houve expediente. Jogo da Seleção Brasileira contra o Equador.

QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO

Início dos trabalhos após as 15 horas devido às comemorações da vitória da Seleção Brasileira na noite anterior. A mulher barbada aproveitou-se do nosso atraso e fugiu da cela. Já estamos com todo efetivo – inclusive helicópteros – no encalço dela. Não há mais dúvida: Monga é o califa al-Baghdadi.