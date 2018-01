O fotógrafo e diretor de arte Adriano Alarcon trabalha comigo há três anos na mesma agência de propaganda.

Feito eu é um inquieto, não se conforma diante das mazelas da vida nacional e aposta na mudança. Eu também acredito que elas podem vir e, para isso, uso a linguagem do humor para buscá-la. Já o Alarcon usa as imagens, a estética, a fotografia e a direção de arte para fazer com que a fila ande mais rápido.

Esse ano, ele saiu com o fotomanifesto “Essa festa vai acabar”. Um trecho dele diz o seguinte:

“Este manifesto é um convite a todos os indignados que, como eu, estão cansados de tanta impunidade e descaso. Mas não cansados de lutar por um país melhor. Hoje temos o poder e o dever de dar força a esse movimento popular – não-partidário e não-violento – que visa mostrar ao mundo, através das redes sociais, nossa insatisfação. Vamos tirar o chapéu de festa para esse movimento e exigir que sejamos respeitados como devemos ser.”

A ideia é muito simples. Você vai até o fotomanifesto (essafestavaiacabar.tumblr.com), imprime o seu chapeuzinho e posta uma foto com ele em seu perfil das redes sociais – com a hashtag #essafestavaiacabar

Um protesto eficiente e pacífico. Pra esse eu tiro o chapéu e divulgo aqui.