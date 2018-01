Lançamento do cd “Cavaquinho de Itu”. Hoje no Jazz nos Fundos.

(Foto de Geison Genga)

Em maio de 2016 mandei uma mensagem para o músico Gilberto de Syllos, o Seo Manouche. Queria entrevistá-lo para uma página que criara no Facebook sobre gipsy jazz chamada Django du Brésil.

Seo Manouche tem diversas particularidades que me causam espécie. Uma delas é o fato de ser um contrabaixista band leader. Ou seja, num universo em que todos querem ser Django Reinhardt, Gilberto optou por ser Louis Vola. A outra é que Seo Manouche une dois elementos pelos quais me interesso sobremaneira: gipsy jazz e humor.

Fui um dos fundadores do Língua de Trapo nos anos 1980. E continuo na ativa cometendo letras até hoje. Naturalmente, um músico que une dois de meus maiores interesses acabaria chamando minha atenção.

Propus-lhe um almoço. Encontramo-nos próximo à sua casa em São Paulo e saímos andando pelas calçadas esburacadas já parlamentando como dois velhos conhecidos.

Durante o repasto, a química aprofundou-se. Os gostos musicais eram muito semelhantes, os humoristas do peito quase idênticos e por aí seguiam as sincronicidades.

Elogiei sua ideia de criar um manouche para o hino do XV de Piracicaba, time da cidade-berço do gênero cigano no Brasil, a hilária “Já que tá que fique”.

“Carxara de forfe

Cuspere de grilo

Bicaro de pato

Asa de barata

Nheque de porteira

Carcanhar de bode

Toceira de grama

Já que tá que fique

Gooooorrrrr!

XV! crá, crá, crá!”

Cheguei mesmo a me empolgar e a declarar que o personagem Seo Manouche era um modo de tornar mais didático e acessível o parisienne swing a um público mais amplo no Brasil.

Saímos dos pratos frios para os quentes. De Syllos me falou de sua experiência como mestrando na Unicamp, das pesquisas atuais para a escritura de sua dissertação. E chamou a atenção para um fato que eu ainda não havia percebido: de como os músicos de gipsy jazz brasileiros vêm de um segmento culto, acadêmico. O mesmo não ocorrendo com muitos dos executantes europeus, que são zíngaros que, em muitos casos, ainda vivem em carroções.

Ao entrarmos nas sobremesas já enveredávamos por uma provável parceria Gilberto de Syllos – Carlos Castelo. Afinal de contas, por que não letrar alguma melodia do mestre Gilberto e inclui-lá no playlist de seus shows? Que espécie de humorista não pensaria numa tentadora hipótese dessas?

Sai do restaurante com aquele desafio específico. No fim do dia escrevi uma letra inédita e mandei via whatsapp para o baixista. Antes da meia-noite, o aplicativo apitava em meu celular com a nossa primeira criação tocada ao violão, já com a linha de baixo e tudo.

Após 72 horas já havíamos trazido à luz três canções e uma quarta estava por se concluir. Um fato desses não me ocorria desde quando comecei a escrever para o Língua de Trapo, na faculdade de Jornalismo, nos meus dourados 20 e poucos anos.

O resto desta narrativa singular você pode conferir hoje no Jazz nos Fundos, a partir das 21h30, no lançamento do nosso cd Cavaquinho de Itu.

Como dizia Django Reinhardt: optchá!