Se você ainda não conseguiu sua credencial, daremos uma ideia do que lhe aguarda: o SPFW é uma espécie de escola de samba onde a plateia é mais interessante do que os passistas.

Com a desvantagem da trilha sonora ser, em vez de samba no pé, techno-pós-hecatombe-nuclear.

Na versão passada, a moda era dizer que lá só tinha roupa feia. Esse ano, o “must” é dizer que o SPFW é um tédio – acompanhado de expressão irritada e biquinho. Que a maioria dos circunstantes está ali para falar mal do drapeado dos outros. Que os seguranças são brutais, o sushi horroroso etc.

Então, se você acaba de subornar algum amigo jornalista e está indo pra lá, não vá se aborrecer com o clima “modorrento”.

Vão aí algumas sugestões práticas para potencializar o efeito cômico do maior e mais chato – segundo os próprios frequentadores blasés – evento de moda do pais.

– Colar com Super Bonder uma credencial VIP-T (Very Important Person – Turbo)

na calçada e ficar olhando os colunáveis se ajoelhando no chão para pegá-la.

– Aproveitar aquela aglomeração na entrada para dar um coque no cocoruto daquele emergente que você tanto antipatiza.

– Levar uma corneta e uma bandeira do seu time do coração e, antes dos desfiles, ficar berrando: “Ei, ei, ei, (o nome do artilheiro da agremiação) é nosso rei!”

– Perguntar àquele rapaz de paletó de lã amarela, túnica púrpura-citrino-madras, blusa de babados, cabelo verde

e dezessete brincos, se ele não toparia animar a festinha de aniversário do seu filho.

– Antes do esperado desfile de Alexandre Herchcovitch (com as dependências já lotadas) subir na passarela, fazer uma série de 12 saltos triplos e, na frente dos fotógrafos, abrir os braços e gritar, com sotaque cubano: “oiêêêêê!!!”.

– Subir na passarela e anunciar que o desfile da Iódice foi adiado e, que, em seu lugar, haverá uma show-missa de Padre Marcelo.

– Entrar na passarela e ficar brincando de sombra com um dos manequins.

– Tentar convencer os descolados a seu lado a formarem uma ola junto com você e gritar: “Inha, inha, inha, Constanza é nossa rainha!”

– Abrir uma banca de churros num dos lounges.

– Na saída do evento distribuir às mulheres convidadas um cartãozinho do spa para obesos Sorocaba.

Em tempo: no caso de reincidência de estados depressivos ou apáticos durante as perfomances e happenings,

faça como os participantes à sua volta: coloque óculos escuros e sorria.

Sem esquecer, é claro, de tomar dois Prozac e uma lata de Red Bull antes.