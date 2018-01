José J., Maria M. e Pedro P. são escritores. E também roteiristas de TV e cinema, redatores de propaganda e eventualmente jornalistas. Os três, na real, estão nessa de fazer livro há bem pouco tempo.

José J. estudava propaganda, mas trancou matrícula para escrever um romance e concorrer a prêmios literários que dessem alguma grana. Maria M. é blogueira contumaz, até o ano passado ainda vivia de marcas que pagavam para ela escrever coisas fofas sobre seus produtos. Já Pedro P., se virava comercializando estupefaciantes aos amigos mais próximos. Agora está debruçado sobre um catatau justamente sobre esse período de sua existência.

Um dia, José J., Maria M. e Pedro P. resolveram ir à Flip. Ficaram lá assistindo aquele monte de palestras de autores icônicos (para os cadernos de cultura). Certa noite caiu-lhes uma bela de uma ficha. Por que aqueles caras do Sudão, da Finlândia, do Azerbaijão estavam ali dando workshops e não eles? Será que o relato de Pedro P. sobre sua experiência como “traficante informal” não era válido para um debate ali? Será que José J. não era marqueteiro o suficiente para encantar corações e mentes do público leitor? E Maria M., com suas frases desconcertantes sobre qualquer tema, de geleia de physalis a feminismo holístico, por que não era convidada para o evento?

A cerveja já tinha subido mais que os respectivos egos e Maria M. sugeriu um plano. Ela começaria a falar muito bem do livro de Pedro P. em seu blog. Com um pouco de sorte e muitos views, Pedro P. logo seria convidado para dar entrevistas na mídia. Quando chegasse lá bateria que José J. era o novo Jonathan Franzen brasileiro.

Dito e feito. Dois meses depois Pedro P. estava numa emissora mega importante. Mencionou José J. mais de três vezes. E, no programa seguinte, o brother foi o nome escolhido para fazer uma leitura de sua obra. Não sem antes agradecer, em rede nacional, a Ana Cristina César da nova geração, Maria M.

Naquele ano, José J. acabou ganhando todos os concursos literários que participou. Comprou até um carro.

Maria M. lançou seu segundo livro – o anterior foi um manual prático de como produzir pamonhas orgânicas em casa – em alto estilo. O diferencial era que, depois de ler as poesias, podia-se comer as páginas, que tinham sabor de banana com canela. A grande imprensa deu destaque em peso em seus segundos cadernos.

Maria M. foi a inúmeros talk-shows e começou uma bem sucedida carreira de cronista na grande imprensa. Isto a levou a dar palestras pelo Brasil e Mercosul. Em seus textos e speechs seguiu mencionando Pedro P. (“o enfant terrible das letras”) e José J. (“um Dostoiévski bem humorado”).

Os dois, por seu lado, vivem a chamando de “Frida Kahlo literária” na resenha sobre livros que mantêm juntos num canal de tv por assinatura.

Ontem, os três receberam simultaneamente um e-mail-convite da Flip para participar de uma mesa redonda com Jonathan Franzen e Amós Oz.

Ainda não fecharam o tema das palestras. Mas Maria M. já preparou uma edição especial de seu livro de poesias comestíveis para lançar em Parati. As páginas vão ser sabor barbecue.