CORROMPIX

NOME GENÉRICO: Semancolina

APRESENTAÇÃO: Caixa contendo 28 supositórios tamponados em tamanho megatronic.

USO ADULTO EM POLÍTICOS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM MARACUTAIAS.

COMPOSIÇÃO: Cada supositório contém Semancol, Vergonhol (em solução), Neutralizador de Óleo de Peroba e mais Semancol.

AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO:

CORROMPIX deve ser guardado em lugar onde não receba luz, calor e verbas provenientes de Caixa 2. Em alguns casos, os sinais de melhora surgem rapidamente, fazendo com que o político corrupto venal e hipócrita, transforme-se num paladino da justiça em questão de horas. Em outros casos é necessário um período maior de aplicação do produto para que se dê o efeito esperado.

Este medicamento só pode ser administrado no momento em que o político venal estiver sendo amamentado por uma autarquia, empresa privada ou órgão ligado à bandalheira generalizada.

A interrupção repentina dos supositórios tamponados é ALTAMENTE DESACONSELHÁVEL. O paciente em estado de corrupção aguda poderá voltar a prevaricar ficando resistente à Semancolina e ao Vergonhol, o que o tornará um picareta crônico ou, em estado mais graves, um consultor para depósitos em dólar no Exterior.

POSOLOGIA:

Está demonstrado que 90% dos pacientes com corruptite estão infectados por uma bactéria de nome Dolar avida e que a sua erradicação reduz o índice de aparições dos estados de canalhice ou vontade incontrolável de se apropriar do patrimônio alheio.

Na prática, iniciar o tratamento com 1 supositório megatronic ao dia. Se o desejo de se locupletar prosseguir, ir aumentando a dosagem aos poucos, sem nunca exceder 17 supositórios/dia.

A duração do tratamento será de acordo com o efeito terapêutico.

REAÇÕES ADVERSAS:

As reações adversas relacionadas com o uso de Semancolina aliada ao Vergonhol mais frequentemente relatadas foram discreto incômodo no local de aplicação.

Foram descritos raros casos de surto de benevolência, onde pacientes corruptos entregaram seus patrimônios à instituições de caridade e asilos. Mas a incidência desses casos é de 1 em cada 3.783.000 de indivíduos velhacos submetidos à medicação.

OUTRAS INDICAÇÔES:

CORROMPIX está indicado para corruptos iniciantes e reincidentes.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Este medicamento não deve ser ministrado em laranjas, esposas, cunhados e parentes de políticos corruptos nem em marqueteiros ligados ao paciente.

SUPERDOSAGEM:

Em caso de superdosagem, o corrupto em tratamento com CORROMPIX deve procurar a autoridade mais próxima e se entregar munido de uma lista com todos os nomes de pessoas envolvidas em seus cambalachos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO JURÍDICA.

MANTENHA AO ALCANCE DE POLÍTICOS CORRUPTOS.