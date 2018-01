Waltinho dá aulas de química numa escola secundária da rede estadual de São Paulo. É casado com Gisleine, que está grávida, e pai de Waltinho Filho, de 17 anos. Eles moram numa modesta casa na periferia e Waltinho precisa fazer bico de propagandista de produtos farmacêuticos para segurar o orçamento.

Do nada, ele descobre que sofre de mal de Chagas. Preocupado com a saúde e o futuro da família decide usar seus conhecimentos de química para fabricar quebra-queixo e vender no bairro. Seu tabuleiro fica famoso em pouco tempo. O problema é que os lucros não são lá grande coisa e a situação em casa está pela hora da morte: carnês atrasados, Serasa, o diabo.

Henricão, o concunhado de Waltinho, que é policial do Denarc, chega a emprestar um valor para que ele quite uma dívida da escola do filho.

Tudo parece estar indo para o saco, quando Jessé, ex-aluno de Waltinho tem esse diálogo com ele:

– Fessor, queria falar de negócios, tem como?

– Diga, garoto.

– Eu vi que o fessor tá fazendo uns bicos, diversificando as paradas, o lance do quebra-queixo e tal.

– Estou correndo atrás.

– Então. Eu tenho um brother que tá puxando cana. E os “irmão” lá, como todo mundo, tem vontade de tomar umazinha. Se pintassse alguém pra fazer uma Maria Louca da hora ia ter venda garantida. Como o fessor mexe com química…

– Maria Louca?

– Issaí, um aguardente que os detentos fazem, sacou? Com água, arroz, açúcar, umas cascas de frutas, fermento, café e um cravinho pra dar gosto.

– Entendi…

– Mas a deles é ruim. Usam a privada pra fermentar. Se chegar com uma da boa lá fica rico, irmão.

– E a venda?

– Um outro brother meu, que é da cozinha da cadeia, pode fazer a Maria Louca entrar como se fosse suco de maçã . A gente teria só que preparar a pinga e mandar os litros.

Fecharam o acordo.

Conseguiram juntar 100 cascos de cerveja vazios. Os outros ingredientes, Waltinho pegou fiado no empório. Só faltava achar um local discreto para cozinhar. A solução foi a Kombi que o irmão de Jessé ia reformar para transformar num food-truck de dogão.

– Meu mano ainda não conseguiu a grana pros reparos – falou Jessé – por enquanto a gente monta o laboratório nela.

Levaram a velha Kombi para um terreno baldio em Cotia. Depois de três dias de cozimento, Waltinho tirou sua máscara, colocou uma dose da cachaça num copinho plástico e estendeu ao sócio.

– Cacete, isso aqui passa por pinga de Parati, brô! – animou-se Jessé.

Nem é preciso dizer que a Maria Louca do professor de química virou “cult”. Os 100 vasilhames acabaram em uma tarde. E, três meses depois, tinham sido vendidos mais de seis mil litros do aguardente em diversos cadeiões.

Waltinho está comprando uma BMW e trata o mal de chagas no Einstein; Waltinho Filho estuda no Bandeirantes; Gisleine vai ganhar nenê no Pro Matre Paulista. E Jessé foi fazer compras em Miami.

O único problema é Henricão, o concunhado que trabalha no Denarc. Ele achou uma amostra da Maria Louca no armário da cozinha do casal.

Mas aí já é um problema para a segunda temporada da série.