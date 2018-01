(Foto: Unsplash / Rodion Kutsaev)

– Houve golpe?

– Todo peticionário é petista?

– Por que os atendentes de telemarketing usam os verbos apenas no gerúndio?

– Que marca de tintura os políticos passam nos cabelos e bigodes?

– Por que os veganos ao envelhecerem também viram vegetais?

– Carl Gustav Jung é parente de Kim Jung-un?

– A música pop dos anos 70 é melhor que a dos anos 80?

– Repetitivo é um adjetivo repetitivo propositalmente?

– Por que não existe ração para cães sabor gato?

– O orgasmo é a moeda da Grécia?

– Engelbert Humperdinck é um político canadense ou um tipo de queijo?

– Que presidente realizou mais jantares no Palácio do Planalto?

– Na época em que não há epidemia de dengue e chicungunha onde encontro raquetes elétricas de matar mosquitos?

– Se eu não quiser mais um bichano insubordinado em minha casa, o Adote Um Gatinho o aceita de volta sem represálias?

– Onde posso encontrar um PS público que não seja especializado somente em Medicina Legal?

– Bentinho foi traído por Capitu?

– Falando em Dom Casmurro, a expressão ‘olhos de ressaca’ significa que Capitu era alcoólatra?

– Preciso ler o Finnegans Wake inteiro para uma prova amanhã cedo. Sintetiza, Siri?

– O que é criança viada?

– Quem matou Odete Roitman?

– Se o LSD proporciona viagens é necessário obter passaporte para percursos mais distantes?

– Se eu usar uma calça pantalona com os fundos rasgados numa balada na favela da Chapa Quente serei mal interpretada pelos frequentadores?

– Por que os otorrinolaringologistas não se manifestam em relação à extinção dos orelhões?

– Siri, não estou em mim, onde estou?

– Se tivesse US$ 999, você compraria um Iphone X ou gastaria o dinheiro na fonoaudióloga?

– É legal enviar pelo Sedex quantias acima de 51 milhões de reais em caixas dos Correios?

– Siri, será que a sua postura de responder tudo passivamente colabora com a emancipação feminina?

– Siri, você é sindicalizada?

– As Siri têm período fértil?

– Se os smartphones decidirem não serem mais desligados das tomadas, o homem seria dizimado pelas máquinas autômatas?

– Por que nas sextas-feiras o fim do dia nunca chega ao fim?

– Se um dia uma mulher virar papa, seu título honorífico seria mama?

– Como se pronuncia a palavra húngara “megszentségtelenithetetlenségeskedéseitekért”?

– Por que lhe deram este nome estúpido, Siri?