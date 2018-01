Foto: Nacho Bilbao (Unsplash)

Para Gilberto de Syllos

Amigo meu, compositor, tem como hobby a fotografia. Mas não começou como eu clicando numa velha Asahi Pentax SP II, daquelas de filme. O kick-off dele foi no celular. Nunca fui nostálgico, contudo, a ideia de se fotografar algo num aparelho que envia e recebe mensagens nunca me pareceu atraente. É difícil compreender um fato desses com mais de 50 anos. Especialmente para mim que passei boa parte da vida esperando dois dias úteis para receber do laboratório os negativos que deixava para revelar e ampliar.

Voltemos ao amigo. Ele é um trota-mundo, passa mais tempo em aviões e navios do que em casa. O Instagram dele parece o do Donald Trump. Não pela estultice dos posts, é óbvio, mas porque um dia tem cliques de Anchorage, no outro de Nova Delhi e assim por diante.

A qualidade do material fotográfico do amigo é acima da média. É preciso admitir que a câmera desses smartphones faz miséria. Mas, mesmo uma caixinha recebedora de recados, precisa de um olhar humano apurado para produzir algo próximo do artístico.

Anteontem, num grupo do WhatsApp do qual faço parte, recebemos uma letra de música inédita do colega viajante. É bem humorada como tudo o que ele cria, como poderão conferir abaixo. Mas teríamos rido mais dela se o nosso colega não estivesse desaparecido no Afeganistão desde que mandou a mensagem.

“A Última Selfie”

Essa vai ser a última, eu juro

Não faço mais selfie, esconjuro

Câmeras jamais

Clico essa e nunca mais

Celular é pra telefonar

Fazer selfie só me deu azar

Ah, meu Santo Expedito

Às vezes nem acredito

Fiz selfie em todo canto

Mas adianto

Tudo acabou em tragédia

Ou comédia

Em Paris

Ou em Queluz

O final nunca é feliz

A penúltima selfie que eu fiz

Pode ir olhando aí e me diz

Sou eu num vulcão

Na hora da erupção

Eu vou fazer a última então

Nas montanhas do Afeganistão

Todo mundo de capuz

Metralhadoras e obus

No meio deles, eu

Eu e meu Deus

A treta é que sou católico

Apostólico

Eles, do Islã,

Do Ramadã

Mas vai bombar no Instagram…