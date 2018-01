“E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todos meus devices são teus; até a senha do meu Evernote.”

(Foto: Michael Beckwit)

E disse: um certo homem tinha dois filhos.

E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bitcoins que me pertence. E ele repartiu por eles a start-up de social media que fizera com o aporte de capital de um investidor-anjo.

E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando todos os bitcoins, partiu para Austrália, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente como atendente de hostel de dia e DJ de balada à noite.

E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, tendo que trabalhar como segundo assistente de estagiário numa empresa coreana de brinquedos pirateados da Disney.

E foi, e chegou-se a um dos aussies, o qual o mandou para os seus campos, a apascentar carpas alimentadas com ração orgânica à base de chia, trufas, linhaça e alfarroba.

E desejava encher o seu estômago com as bolotas de ração orgânica que as carpas comiam, e ninguém lhe dava nada.

E, tornando em si, disse: quantos tuiteiros de meu pai têm abundância de pão integral de sete grãos, e eu aqui pereço de fome!

Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti;

Já não sou digno de ser chamado teu filho; faze-me como um dos teus tuiteiros.

E, levantando-se, apanhou o Iphone e fez um FaceTime com seu pai; e seu pai se moveu de íntima compaixão e postou um emoji em forma de coração azul pulsante.

E o filho lhe disse no chat: pai, pequei contra o céu e perante ti, e, sipá, já não sou digno de ser chamado teu filho.

Mas o pai disse aos seus tuiteiros: acionai o Snapchat e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão, e tênis Vans nos pés;

E trazei a tapenade de berinjelas marinadas, e passai-as no pão de bardana e cevada; e degustemos, e alegremo-nos;

Porque este meu filho virou um figurante do Walking Dead, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado graças ao Waze. E começaram a alegrar-se.

E o seu filho mais velho estava em sua home office; e quando veio, e chegou perto de casa, ouviu a música nas caixinhas de som JBL bluetooth do iPad Pro do pai.

E, chamando um dos tuiteiros, perguntou-lhe o que era aquilo.

E ele lhe disse: teu irmão chamou no FaceTime; e teu pai mandou trazer as berinjelas especiais que estavam curando na varanda gourmet, porque o recebeu são e salvo.

Mas ele se indignou, e não queria entrar.

E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus algoritmos, e nunca me deste uma breja para alegrar-me com os meus parças;

Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bitcoins tipo com baladinha roots, ofereceste-lhe a melhor das berinjelas curtidas .

E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todos meus devices são teus; até a senha do meu Evernote.

Mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos, porque este teu irmão tinha dado pau, e reviveu; e tinha-se perdido, e achou-se.

Então todos colocaram-se junto ao investidor-anjo e fizeram uma selfie.