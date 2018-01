Me explica uma coisa, Yoko

Tô aqui no firmamento

E não tem uma semana

Que não tenha um lançamento

É filme, é livro, é cd

Preservativo do John

Nada a ver com paz e amor

Nada a ver com nosso som

Ô, ô, ô, Yoko

você me deixou oco

Ô, ô, ô, Yoko

você me deixou louco!

Você era vanguardista

Minha grande passionária

Como foi se transformar

Nessa grande mercenária?

Tá querendo abrir um banco,

Detonar o rock’n’roll?

Respeita a minha memória

Tá ficando igual ao Paul?

Ô, ô, ô, Yoko

Você me deixou oco

Ô, ô, ô, Yoko

você me deixou louco!

Eu imaginando um mundo

Todo cheio de altruísmo

E você em Nova Iorque

Tocando o capitalismo

Não duvido, dona Yoko

Que sai logo no varejo

Eu cantando no banheiro

E fazendo gargarejo