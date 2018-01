Crônica por quilo

Solidão cósmica, aproveite enquanto é tempo

(Foto: Joshua Earle – Unsplash) Novo zum-zum-zum nas redes sociais: alienígenas invadirão a Terra no final do ano. Sempre que esse tipo de post me impacta penso a mesma coisa – que coisa mais chata seria a companhia de extraterrestres entre nós. Pois é, sou do time dos que não se sente maravilhado com a

Por Carlos Castelo