Por Julieta Jerusalinsky

No Diário Oficial de 1º de junho de 2016 foram publicadas, entre as primeiras medidas realizadas pelo governo interino de Michel Temer, as portarias de exoneração de diversos funcionários que compunham o corpo técnico da Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), órgão do Ministério da Educação. Antes disso, Temer já havia extinguido o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.

A Secadi, conforme portal do governo, “em articulação com os sistemas de ensino implementa políticas educacionais nas áreas de alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais”. A seguir, o texto esclarece que “o objetivo da Secadi é contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado à valorização das diferenças e da diversidade, à promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, visando à efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais”.

Quando se mantém um órgão, mas sem os funcionários que o compunham – e diga-se de passagem que vinham realizando medidas de política de inclusão elogiadas nacional e internacionalmente –, isso no mínimo significa uma radical mudança de rumo. Que essas exonerações possam produzir um desmonte da Secadi equivale a por em risco importantes medidas de inclusão e diversidade nas quais a intervenção do Estado resulta absolutamente fundamental.

Diante de tal decisão, resta a pergunta: qual é o programa do atual governo?

O argumento de que é preciso primeiro acertar a economia para depois considerar os direitos humanos é um velho recurso cínico que escamoteia os valores éticos que estão em jogo quando os direitos humanos são postos em segundo plano.

Mais uma vez, as propostas de enxugamento da máquina administrativa lançado pelo Ministério do Planejamento começam pelo corte de gastos justamente naqueles órgãos que representam a construção de uma sociedade mais justa e não, por exemplo, pela contenção dos salários de alguns setores do serviço público, com suas aposentadorias integrais astronômicas, que estão fora da realidade de nosso país. Curiosamente, as demissões na Secadi foram publicadas quase ao mesmo tempo em que o Congresso, com o aval do presidente interino, aumentou os salários de várias carreiras dos Poderes Executivo e Judiciário. Vale então perguntar que princípios guiam esse modo de enxugamento da máquina estatal.

Certamente ter uma secretaria para a inclusão não traz nenhum lucro direto no campo econômico. Mas coloquemos do outro lado da lista alguns “pequenos” argumentos dos “possíveis” ganhos éticos:

– Ter um Estado que media os recursos, para não deixar todos ao deus dará do lucro da livre iniciativa, traz um incomensurável ganho no campo da justiça social, esse que implica um esforço de todos para garantir o acesso a direitos mínimos daquelas crianças que vivem desigualdades sociais – quilombolas, negros, indígenas – ou que apresentam inabilidades – por nascer com deficiências ou apresentarem-nas por consequência de graves quadros psíquicos – e que precisam, portanto, de mais ajuda.

– Implica um ganho civilizatório, na medida em que se produz um mundo com lugar para as diferenças, em lugar de um mundo regido pelo apagamento da alteridade, seja pela intolerância diante do que é diferente (étnica ou religiosamente) ou simplesmente por efeito da omissão social quando os menos favorecidos economicamente se vêem lançados a políticas de extermínio, já que jogados à própria sorte.

– E, em último lugar, mesmo para aqueles que não têm um pingo de respeito às diferenças e que querem que as contas fechem, ainda que isso se pague com extremo sofrimento humano, vai um argumento definitivo: as políticas públicas de prevenção, de detecção precoce de problemas do desenvolvimento, sofrimento psíquico e inclusão escolar são comprovadamente muito mais baratas do que o custo social produzido por um grande contingente de pessoas que chegam à vida adulta depois de terem sido psíquica, educacional e socialmente abandonadas!

A exclusão e o abandono produzem adultos que acabam tendo muito mais dificuldades, tantas vezes já irremediáveis, por não terem sido cuidados na infância, tempo em que poderiam desenvolver suas potencialidades.

Estamos em uma época em que se apresenta o risco de uma desarticulação de projetos sociais que permitiram o estabelecimento de direitos humanos arduamente conquistados e que, vejam que curioso, sim se refletem em números que mostram a diminuição da extrema miséria no Brasil.

Se seguirmos por essa via, quem cuidará do processo de inclusão de tantas crianças com dificuldades que com muito esforço avançam, acompanhadas pelos serviços sociais, dedicação de seus pais, clínicos e educadores?

Até os números da economia fecharem… elas já terão deixado a infância. Mesmo que isso produza o que alguns consideram lucrativo, será sobre o custo de um grande dano social. Se seguirmos por essa via, o que será deixado de fora dessa conta “caprichosa” é o saldo do fator humano, apagando-se como um borrão aqueles que têm dificuldades.

É essa matemática que transmitiremos às nossas crianças?

Julieta Jerusalinsky é psicanalista, especialista em Clínica com Bebês. mestre e doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA) e da Clínica Interdisciplinar em Problemas do Desenvolvimento Infantil Centro Lydia Coriat. É também professora de especialização em cursos de Psicomotricidade, Teoria Psicanalítica, Problemas do Desenvolvimento Infantil e Clínica Interdisciplinar com Bebês, além de autora dos livros Enquanto o futuro não vem – a psicanálise na clínica interdisciplinar com bebês (2002; Ed. Ágalma) e A criação da criança – brincar, gozo e fala entre a mãe e o bebê (2011, Ed. Ágalma).