O choro do portão é forte e tem o poder de colocar muitas “pulgas atrás das orelhas” dos pais. Será que meu filho está bem na escola?

Depois do período de adaptação, na maioria das vezes, o choro cessa assim que o portão se fecha. Ele ocorre em função da mudança de cena, da passagem da casa para a escola, do vínculo com os pais que tem que se romper no momento, para abrir espaço para o vínculo com o professor.

Para algumas crianças isso é muito fácil; para outras, no entanto, é bem difícil. Há crianças que passam por fases em que estão mais sensíveis, e o choro aparece de vez em quando. Outras criam rituais matinais, e parte dele é chorar para entrar. Cada caso tem sua especificidade e deve ser visto com muita atenção.

A postura dos pais é muito importante nessa hora. Luana, mãe de uma criança de 3 anos, escreveu no jornal da escola de seu filho: ficar angustiado ou ansioso, com vontade de chorar junto, não vai ajudar em nada. Crianças são como esponjas, absorvem tudo ao seu redor. Se você der aquele abraço demorado na porta, sofrendo por deixá-lo lá, pode ter certeza de que seu filho perceberá e sofrerá junto. Quando os pais levam a criança no chão, de mãos dadas, evocam uma postura mais “crescida” da criança.

João, 2 anos e meio, chorou algumas vezes no portão. Eu perguntei-lhe o porque e ele, um tanto confuso, me disse: “Por que hoje… Quem vem me buscar? A mamãe!”. Durante a conversa, vários amigos chegaram perto para dar sua contribuição. Martim, 2 anos, me explicou: “Eu quero ficar só com o papai”. Luiza levantou uma hipótese: “Ele chora e machuca o dedo”. A conversa logo acabou com todos subindo numa árvore cuja sombra aproveitávamos durante a conversa. O mais importante foi mostrar para mim como estão crescendo, e é para isso que vêm para a escola.

Há situações especiais que podemos atribuir como causa desse choro: pais que trabalham em casa, período pós primeiras férias escolares, bebê novo em casa, processo de separação.

Se pensarmos pela ótica da criança:

− Qual o sentido de ela vir para a escola se os pais ficam em casa?

− Se a família passou um período de férias tão gostoso, todos juntinhos, por que ela tem que se separar?

− Se o bebê pode ficar em casa no colo da mamãe, por que a criança não pode ficar em casa também?

São motivos que falam sobre a ilusão de um bem estar em casa, da completude que a escola quebra. Se eles estão bem na hora da saída, o problema não está na escola ou em casa, mas na intersecção.

Por isso, a confiança na escola é o ponto de partida para o problema não crescer. Muitas mães sentem essa confiança quando vão buscar seus filhos e eles estão felizes, brincando, e não querem ir embora. As reuniões de pais também estão a favor deste processo, pois nelas os pais podem saber o que se passa na escola, além de conversar diretamente com o professor.

Depois das reuniões é possível conversar com a criança sobre o nome dos colegas da turma, das professoras, elencar as atividades que eles costumam fazer na escola, tudo isso mostra que os pais conhecem o universo da criança e confiam na escola.

Em diversos casos é preciso esclarecer a rotina da casa para a criança, as atividades de cada membro da família e a importância da escola como compromisso da infância.

Para as crianças que criam rituais (e chorar faz parte deles), uma ideia é desviar a atenção durante o percurso casa-escola. Brincar de contar os carros vermelhos, por exemplo, ou ouvir músicas diferentes: ópera, rock ou jazz, além do repertório infantil.

Levar algum objeto para mostrar para os colegas, um livro ou um CD para todos ouvirem na sala de aula ajuda a integração e faz com que a criança sinta-se especial! Isso desvia o foco da despedida no portão também.

Chegar no horário ajuda sempre, pois o professor geralmente está disponível para o acolhimento e o chamego necessários nessa hora.

De qualquer maneira, será importante conversar com o pessoal da escola para juntos encontrar um caminho, pois essa situação angustia de verdade e pode ter outros motivos.